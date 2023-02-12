旅客PO一星評論：台東人都討厭這老闆！慘被求償百萬元　判決出爐

▲賈男留下負評被旅舍老闆提告。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）



記者崔子柔／綜合報導

不少人在旅遊前會搜尋Google評論後再決定住宿，賈姓男子日前在台東一間青年旅舍的臉書粉專留言，貼出該旅舍在Google上的一星評論，指出「台東人都討厭這個老闆」，讓老闆林男氣得提告，不過法官確認為賈男不構成侵害名譽，判其免賠。

根據判決書內容，賈男2021年12月12日在該旅舍粉專留言指出，「不推薦二魚青年旅舍、台東人都很討厭這個老闆」，並轉貼Google上其他用戶留下的一星評論截圖。

老闆林男認為其名譽受損，且在賈男留下該則評論後，營業利益少了50萬305元，故求償100萬元。

賈男到案指出，他的留言內容僅是對林男的主觀評論，而且附圖就是上網搜尋找到的，只是截圖貼上而已，不是他自己捏造出來。

法官認為，喜歡或討厭某人、愛或不愛某人均屬情感表示語言，語言的內容是個人用以表達內心對他人的喜好、厭惡與否的意見表達，且法官輸入旅舍名稱查詢，確實也顯示一顆星評價，認為賈男無侵害旅舍商譽的意思。

法官提到，旅舍客源縮減的原因很多，包括季節、氣候、疫情程度、交通便利性、旅客喜好、當地是否舉辦活動及活動規模、吸引度及民宿業者提供之服務內容、品質、態度是否親切等，很難歸咎於賈男的留言造成，因此一審判賈男無須賠償，可上訴。

▲▼該旅舍在Google上有不少一星評論。（圖／翻攝自網路）

