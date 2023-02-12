曾銘宗打算漸退政壇！藍不分區立委規劃曝　這3人盼「世代交替」

▲立法院第10屆國民黨不分區立委。（圖／翻攝自國民黨臉書）

記者蘇晏男／台北報導

2024總統與立委選舉剩不到一年，藍綠兩黨如何規劃不分區立委名單，備受矚目。據了解，現任13位國民黨不分區立委中，陳以信、林文瑞有意轉戰區域立委，曾銘宗已連兩屆，打算漸退政壇，其他只擔任一屆的吳斯懷、廖婉汝、翁重鈞，則盼能交棒給年輕人。

立法院第10屆國民黨不分區立委為曾銘宗、游毓蘭、李貴敏、吳斯懷、鄭麗文、林文瑞、廖婉汝、翁重鈞、吳怡玎、陳以信、張育美、李德維、溫玉霞，共13人。

依國民黨機制，擔任不分區立委不得超過2屆，而曾銘宗為少數2度當國民黨不分區的立委，其在此屆立委任內，更成黨內首位連任的黨團總召，表現受到多名黨籍立委肯定，不過他表示，不打算轉戰區域立委，準備漸漸退出政壇。

曾銘宗說，有機會的話，他可能回到金融界服務，或者就退休，而這屆立委剩餘任期，他最重要的任務，就是替國民黨立委及總統候選人輔選，目標就是讓國民黨重返執政，且國會過半。

目前有意投入區域立委選舉的有陳以信及林文瑞，陳把戰場設定在台南，但仍未決定是哪一個選區，而林則是鎖定雲林海線（第一選區），目前已在地方跑服務、試水溫。

陳以信去年在九合一大選落幕隔天，率先表態投入台南市立委選舉。陳以信說，台南6個選區都有地方人士期盼他參選立委，不過有待中央黨部、地方黨部通盤規劃與討論，而他之所以第一個站出來，是要呼籲其他黨員能勇敢參選。

此外吳斯懷、翁重鈞2人，則無意願爭取連任不分區，也不參選區域立委。據吳斯懷辦公室主任說法，吳考量自身年紀，並認為該「世代交替」，交給年輕人，因此打算做完這一屆就回歸平淡，除非黨中央要他連任，屆時才會再考慮。

翁重鈞方面，據悉他參選2024區域立委意願低，也不打算再爭取不分區立委，而是盼年輕人能交棒。

至於廖婉汝，她表示，自己不會爭取不分區連任，但她身兼國民黨屏東縣黨部主委，最重要的任務是尋找可以在屏東參選的人，「找不到人，當然自己就要選」，但她也呼籲國民黨要在屏東培養新人，總不能都是她來選。

李德維則說，能不能續任不分區立委的決定權不在他，一切配合黨中央，就算要他去參戰北市艱困選區，他也義不容辭。李更強調，國民黨重中之重是打贏2024總統與立委選舉，即使自己最後不在不分區名單，也未參選區域立委，他仍會把現階段的職務做好，並全力以赴替國民黨的候選人輔選。

而游毓蘭表示，一切尊重黨中央；鄭麗文說，還沒決定、沒有想那麼遠。李貴敏強調自己2024絕不會缺席，至於是不分區還是區域立委，目前還在評估中。而溫玉霞、張育美、吳怡玎據悉尚未討論此議題。