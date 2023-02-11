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《太平洋洄聲-優席夫當代藝術特展》2／11-4／2台東美術館展出

▲《太平洋洄聲-優席夫當代藝術特展》2/11-4/2台東美術館展出。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲《太平洋洄聲-優席夫當代藝術特展》2/11-4/2台東美術館展出。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東美術館今年新春特展於11日至4月2日，推出由旅英阿美族藝術家優席夫的《太平洋的迴聲-優席夫當代藝術特展》，並在11日下午2時開幕，由少多宜老師祈福，阿美族金曲歌后以莉•高露演唱海洋母親之聲，知名舞蹈家賀連華以現代佛朗明哥舞詮釋大地之母，以歌聲、舞蹈與藝術家優席夫作品對話。

秘書長盧協昌致詞時表示，新春年後特展邀請旅居英國愛丁堡畫家優席夫來台東展出，他的畫作感受到大海、自然與鮮活生命意義，看展民眾心靈獲得平靜、能量和無限力量，與「台東藍」雷同，是大自然賜予台東，最純粹也最夢幻顏色。

▲《太平洋洄聲-優席夫當代藝術特展》2/11-4/2台東美術館展出。（圖／記者楊漢聲翻攝）

藝術家優席夫在致詞時表示，透過色彩濃烈而線條俐落的視界，召喚觀者在全球人類文明因疫情而全面翻轉時，重新觀看、思考「我與台灣」、「台灣與世界」、「人與自然」、「傳統與當代」、「島嶼與海洋」的多重辯證關係，感謝縣長饒慶鈴邀請來台東駐村藝術創作，2個禮拜內完成19件作品，感謝在藝術創作路上遇到許多貴人相助。

文化處指出，優席夫在花蓮玉里馬太林部落出生成長，成年後隻身離鄉勇闖外地逐夢，定居在英國藝術之都愛丁堡，因奇妙際遇開啟優席夫藝術創作路。身為台灣原住民藝術創作者，敏銳洞察力與實踐力讓他透過創作展現，巧妙地交互辯證、相融進而撞擊出精彩奪目的繪畫作品與跨界行為藝術。

《太平洋的迴聲～優席夫當代藝術特展》，是優席夫10多年來創作跨界完整匯聚呈現，從最經典畫作、與族人跨界合作的文創設計與立體裝置。這2年疫情席捲全球中完成的最新畫作與攝影作品 ，並在台東創作十幅以「太平洋印象」為主題抽象畫作，近70件作品呈現給大家。

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