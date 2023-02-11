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知名餐廳開第一槍！　下載抖音「禁止進入」

▲▼ 。（圖／釣客食堂臉書）

▲高雄海鮮餐廳宣布「手機下載抖音，禁止入內」。（圖／釣客食堂臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

日本「壽司郎」日前遭一名17歲高中生在店內舔醬油罐、口水沾輸送帶上的壽司，並拍攝成短影片上傳抖音，引發諸多爭議，造成壽司郎股價及商譽重挫，至今仍餘波蕩漾。為防止模仿潮，高雄知名海鮮火鍋餐廳「釣客食堂」開出全台第一槍，宣布「手機下載抖音，禁止入內」，話題意外掀起熱烈討論。

「釣客食堂」日前在臉書粉絲團發文指出，基於日本有民眾為了拍攝抖音而到大型連鎖餐廳內，用不衛生方式舔弄公共餐具，因此特此宣布「即日起本店禁止任何抖音拍攝、抖音網紅入內」，以免發生亂舔情況。

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▲▼ 。（圖／釣客食堂臉書）

貼文曝光後，立刻引發許多網友力挺「優質店家」、「意圖使人去吃爆」、「真的超愛這個老闆」、「抖音一響，父母白養」、「沒有下載的可以得到一張好棒棒貼紙嗎」、「這間店太有個性了吧」。

針對遭屁孩拍攝抖音惡作劇，日本壽司郎日前發聲明強調，為保障顧客的用餐權益，絕不允許類似事情再度發生，若往後再出現，將堅決對當事人採取刑事、民事行動，決不寬貸；同時，聲明中也呼籲，不必再對事件的相關人員做出評論、口出惡言，一切均交由法律制裁。

▼日本高中生大鬧壽司郎後，導致壽司郎餐廳用餐人數下跌。（圖／翻攝自推特）

▲▼日本高中生大鬧壽司郎後，導致壽司郎餐廳用餐人數下跌。（圖／翻攝自推特）

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