傳周志浩升官　薛瑞元曝「衛福部新人事」：次長、署長一起宣布

▲薛瑞元2/11出席《關懷的力量──康義勝從醫的初心》新書發表會。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部常務次長石崇良接任健保署長，常次位子出現空缺，一直有消息傳出疾管署長周志浩將接任。衛福部長薛瑞元今天受訪時表示，已經有初步人選，確定後一起公布。媒體詢問「一起是指署長、次長一起公布嗎？」薛瑞元回應「可能會一起公布。」言下之意，署長可能將有異動。

陳建仁接任行政院長，衛福部長薛瑞元留任，而擔任健保署長6年8個月的前署長李伯璋去職，由衛福部次長石崇良接任，次長一職空缺至今，後續也傳出疾管署長周志浩接任衛福部次長，指揮中心發言人、疾管署副署長莊人祥接任疾管署長，但遲遲未獲得證實。

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薛瑞元今天下午出席《關懷的力量──康義勝從醫的初心》新書發表會，會前受訪被問及次長人選，他表示，已經和行政院討論過，初步有人選，現在已在走行政程序，確定後將一起公開對外公布。

媒體提問表示「『一起』是指署長、次長會一起？」薛瑞元則回應：「可能會一起。」言下之意，除接任次長人選外，署長也可能有異動。

衛福部開設「土耳其震災專案」捐款專戶，累積金額已經達到2.7億，薛瑞元說，很感謝國人熱心，這些捐款都會轉給外交部，給外交部統籌，和土耳其官方來協調，依照土耳其官方指定的用途去做最適當對災民最有幫忙的一些用途。

國內新冠疫情處於穩定、下降狀態，新冠肺炎何時從第五類傳染病改為第四類？薛瑞元回應，這個都還在討論中，策略上就是緩步開放鬆綁，刺激國內經濟活動。