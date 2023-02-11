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大陸 大陸焦點 特派現場

陸60歲夫婦遭5犬圍攻　一人當場死亡、一人重傷搶救中

▲▼陸60歲夫婦被5犬圍攻　一人當場死亡、一人重傷搶救中。（圖／翻攝微博）

▲攻擊人的犬隻已經被捕獲。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

河北邢台市寧晉縣一對60多歲夫婦10日被5條大狗圍攻，女的當場死亡、男的則重傷搶救中。

根據陸媒報導，事情發生在寧晉縣的侯口三村，夫婦兩人在離家只有200公尺遠的地方，被荒野地裡跑來的5條大狗圍攻。

村民透露，兩人被發現時，全身都是鮮血及傷口，女的當下就沒有呼吸了，男的則是重傷送往醫院搶救。

村民提到，警方已經把5條大狗捕獲，狗主人也已經被拘留。村民還說，村子裡面常常有流浪狗出現，孩子出門都會帶著棍子防身。

▲▼陸60歲夫婦被5犬圍攻　一人當場死亡、一人重傷搶救中。（圖／翻攝微博）

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