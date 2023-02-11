賓士酒駕自撞圓環炸出火球　2警挺身「猛拉駕駛」與死神拔河

記者林名揚、柯沛辰／金門報導

金門縣10日深夜10點多發生一起嚴重車禍，一名楊姓男子酒後開賓士上路，不料行經金湖鎮小徑圓環，自撞圓環中央的銅像底座，車頭當場全毀。2名員警第一時間到場，見車輛開始燃燒，衝上前欲將楊姓駕駛拖出車外，但楊男卡在駕駛座，3人一度陷入危險，所幸消防及時趕抵馳援，才化險為夷。不過，楊男被驗出酒測值達0.47，後續將面臨刑責。

▲楊男酒駕自撞圓環銅像底座，車頭面目全非。（圖／記者林名揚翻攝）

當時路過目擊者打電話報案，見員警第一時間趕抵，且轎車引擎冒出陣陣濃煙，車內也濃煙密布，立刻告知駕駛還未逃出。

2名員警一聽，馬上用警棍打破車窗，試圖將楊男拖出車外，不料楊男因衝擊力卡在駕駛座內，無論2人如何猛拉，始終拉不出揚男。

▲眼見車輛起火，2名員警奮力拉出受困駕駛。（圖／記者林名揚翻攝）

此時，賓士引擎開始燃燒，員警試圖用滅火器滅火，不料火勢強烈、無法撲滅，但2人不放棄，仍試圖將楊男拖出車外，還一度跌坐在地，所幸消防人員、救護車剛好抵達，一同合力救援，才順利將楊男救出送醫。

事後，警方迅速排除事故、疏導交通，也赴醫院對楊男實施酒測，結果發現酒測值達0.47，因此全案依公共危險罪函請金門地方檢察署偵辦。

▲消防到場馳援，後續也對事故賓士灑水。（圖／記者林名揚翻攝）

監視器畫面可見，當時深藍色賓士行經圓環，卻逕直向前開，還撞上圓環中央的銅像底座，頓時炸出一道驚人火光，隨後冒出陣陣濃煙，所幸當時有其他車輛路過，立刻停車報案。

▼楊男酒測值0.47，駕賓士直接撞上圓環。（圖／記者林名揚翻攝）

▼事故現場一片狼藉。（圖／記者林名揚翻攝，下同）