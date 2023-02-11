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旅館玻璃門爆裂又一起！20歲妹子美腿噴血毀了　急送醫驚悚畫面曝

▲▼ 。（圖／T女提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲T女入住商旅，玻璃隔板爆裂造成劃傷。（圖／T女提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

記者崔子柔／綜合報導

上（1）月一對夫妻到宜蘭溫泉會館入住，玻璃門突然爆裂造成劃傷，話題掀起各界關注。昨（10）日凌晨一名20歲女子入住北市東區某商旅，竟又碰上類似情況，現場畫面相當驚悚。

T女指出，她9日從台中到台北旅遊，與一名友人入住位於忠孝東路的凡登東棧商務旅店，10日凌晨沐浴後，走出浴室將門關上，玻璃隔板竟突然爆裂，造成足部多處被玻璃碎片劃傷，由飯店主管陪同緊急送往國泰醫院掛急診。

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▲▼ 。（圖／T女提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲▼T女送醫治療傷口。（圖／T女提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲▼ 。（圖／T女提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

飯店方指出，將負責T女10日的所有治療費用，並贈送2天的住宿服務作為補償，9日晚間的住宿費用不退還，另將提供慰問禮盒。不過飯店方強調，玻璃隔板為不明原因之使用問題造成爆裂，請師傅到現場查看後，評估可能是外力造成。

T女表示，她10日晚間就要回台中，隔天還要到燒烤店上班，沒有規劃再多住，因為發生此事，後續也不會想再選擇入住，飯店方卻說若要「贈送2天住宿」以外的補償方式，會先向她求償玻璃隔板的修繕費用。

T女指出，她當天就是正常用手將門關上，飯店方卻不斷質疑她用腳關門，態度讓她感到不適，而且飯店主管10日下午5時許跟她約好要簽和解書，她等到快6點還沒見對方人影，訊息還被已讀不回，最後她因為要趕搭高鐵回台中才離開，事發當下因為被嚇到，沒有清楚拍下現場玻璃破碎的畫面，後續和飯店方索要照片，飯店主管卻說是「公司資產」拒絕提供，目前雙方仍未和解，還在協調中。

▲▼ 。（圖／T女提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲T女與飯店主管對話。（點圖可放大／T女提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

根據本站先前報導《溫泉館玻璃門爆裂「如命案現場」！業者估原因：熱脹冷縮只是其一》，有飯店業者指出，造成玻璃爆裂原因可能有很多種，熱脹冷縮是最常被講的原因，不過，最初施工時沒有保留熱脹冷縮的空間、先前安裝過程有問題、玻璃本身材料有問題、玻璃老舊等，都有可能造成爆裂，業者應定期檢查，避免意外發生。

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