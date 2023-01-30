溫泉館玻璃門爆裂「如命案現場」！業者估原因：熱脹冷縮只是其一

▲溫泉。（示意圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

一對夫妻初九入住宜蘭知名溫泉會館，卻碰上廁所玻璃門突然爆裂，導致人夫皮膚遭玻璃割傷，沿途留下斑斑血跡，十分駭人。對此，其他飯店業者表示，雖說室內外溫差過大是玻璃爆裂的物理性原因之一，但「一開始施工沒有保留空間」恐釀災。

大年初九發生浴室門爆裂的慘劇，一對夫妻原本開心入住宜蘭知名溫泉會館，入浴時玻璃門突然碎裂，玻璃門片灑落四周，該妻由於全裸在浴缸裡無法走出，男子則全身都被玻璃刺到，但仍忍痛爬到電話旁向飯店方求救，沿路都留下血跡，場景如同兇殺案現場。

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▲一對夫妻原本開心入住宜蘭知名溫泉會館，入浴時玻璃門突然碎裂，玻璃門片灑落四周，現場血跡斑斑。（圖／爆料公社）

其他飯店業者同樣關注此新聞，有溫泉飯店業者指出，這幾天很低溫，很大的可能是冷熱膨脹導致玻璃碎裂，加上如果湯屋內是比較密閉的空間，溫泉蒸氣溫度高，外頭寒冷，因此建議還是要保持通風，不要讓室內外溫差過大。再來，針對保養的部分，有些接縫處的膠條也容易因為長期冷熱交替有些收縮變型，這些都是可以去定期維護注意的細節。

另有飯店業者則說，原因可能有很多種，熱脹冷縮是最常被講的原因，不過，最初施工時沒有保留熱脹冷縮的空間、先前安裝過程有問題、玻璃本身材料有問題、玻璃老舊等，都有可能造成爆裂，業者應定期檢查，避免意外發生。