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赴陸與智庫座談兩岸經貿關係　夏立言：緩和緊張、追求和平

▲▼夏立言10日率團出席兩岸關係座談會。（圖／國民黨提供）

▲夏立言10日率團出席兩岸關係座談會。（圖／國民黨提供）

記者崔至雲／台北報導

國民黨副主席夏立言一行今（10日）上午出席參加國家政策研究基金會和大陸「海峽兩岸關係研究中心」所共同舉辦的「後疫情時期的兩岸關係與交流合作」座談會，並與多位大陸知名學者及民間團體代表就「當前兩岸關係的機遇與挑戰」、「推動兩岸經濟交流合作」，以及「促進兩岸同胞往來便利與權益保護」等三個議題進行交流，夏立言強調，兩岸應該關注民生經貿、和緩緊張關係、努力追求和平，才是根本之道。

夏立言在致詞時表示，近年來兩岸關係逐漸惡化，實屬可惜。從另一個角度來看，兩岸不睦造成的各種負面後果，固然是一大挑戰。但同時也讓雙方深刻體會到兩岸關係的重要性，提供一個透過交流對話、改善問題的好機遇。所以兩岸應該多舉辦類似的座談會，打造兩岸未來更加優質的交流氛圍和合作基礎，這也符合國民黨此行的宗旨和目的。夏立言最後重申「三大訴求和關切」，強調兩岸應該關注民生經貿、和緩緊張關係、努力追求和平，才是根本之道。

國政基金會資深顧問趙春山在發言時表示，目前舉凡大國的戰略競爭、區域的衝突或緊張，以及諸如疫情等非傳統安全因素，在在都對當前的兩岸關係構成挑戰。他也引用新任國台辦主任宋濤的「新年寄語」，呼籲「要和平、要發展，要交流、要合作」，兩岸應該主動創造機遇來逐步化解當前的挑戰。

▲▼夏立言10日率團出席兩岸關係座談會。（圖／國民黨提供）

國政基金會經濟組召集人、國民黨大陸事務部主任林祖嘉在發言時指出，從過去三十年的經驗來看，儘管兩岸關係起起伏伏，可是經貿關係卻不斷在成長。可見得經貿交流事實上是維護兩岸關係和平發展的關鍵力量。兩岸除了應該透過溝通協商解決當前的問題，也要抓住各種新的經濟合作機遇，共同面對未來全球經濟不確定性的挑戰。

國家政策基金會董事兼內政法制組召集人高思博在發言時強調，在推動兩岸交流的過程當中，人權保障和權益維護，是要能夠具體落實到個人身上的。所以他也呼籲，兩岸未來應該要加強在司法人權方面的合作，同時也要避免任何歧視性的政策，以充分保障兩岸人民從事合法正當交流的權益。

夏立言一行與陸方專家學者在充分的交換意見後，雙方在擴大兩岸交流、加深經貿合作、共同解決問題，以及維護和平發展方面達成共識。對於雙方所分享的看法或建議，會認真參考和研議，以改善後疫情時代的兩岸關係，促進兩岸疫後社會的人民福祉與發展復甦。

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夏立言兩岸關係座談會智庫兩岸經貿人權

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