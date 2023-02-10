整理老公遺物發現「100萬美元鈔票」　她帶出門被重判11年

▲中國一名女子整理丈夫遺物，5年後卻被判刑11年。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

家人過世所留下的財產，該怎麼處理？中國有一名女子，整理丈夫的遺物時，發現一箱裝有約1萬張百元美金，沒想到因此觸犯法律，必須繳納罰金還得入監服刑，下場十分悽慘。

張女2018年5月整理崔姓丈夫的遺物時，發現一個黑色行李箱，打開發現裡面裝了一箱面值100的美金，估計有1萬多張，她拿出2張請朋友幫忙鑑定，結果發現是偽鈔，於是暫時放在臥室衣櫃內，3個月後因為搬家，才將行李箱從廣東運輸到四川，放在哥哥家中。直到去年6月，張女和男友一起，又把裝有偽鈔的行李箱換地方放。

後來東窗事發，中國人民銀行哈密市中心支行鑒定，張女持有的11398張100美元均為偽鈔，換算成人民幣約768.22萬元（約3400萬新台幣），因而遭到起訴。

法院認為，張女明知是偽鈔而運輸，金額特別龐大，該行為已經觸犯法律，「出售、購買偽造的貨幣或者明知是偽造的貨幣而運輸，金額在20萬人民幣以上的，處10年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處5萬元人民幣以上50萬元人民幣以下罰金或者沒收財產」。張女最後被判處11年有期徒刑，並處5萬人民幣（約22萬新台幣）罰金。

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