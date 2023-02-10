嘉義最盛大「草草戲劇節」來了！超過160場展演　結合表演與市集

▲嘉義最盛大藝文活動「草草戲劇節」將於3月起跑。（圖／阮劇團提供）

記者林育綾／綜合報導

嘉義年度最大藝文節慶「草草戲劇節」來了！由嘉義縣政府攜手在地阮劇團合作主辦，今年以「回歸線」為年度主題，3月11日起連續2週週末在嘉義縣表演藝術中心舉行，將有超過160場以上的展演活動，集結戲劇、音樂、舞蹈、影展、美學市集、講堂，也串連在地文化社群。

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▲嘉義「草草戲劇節」已連續舉辦15年。（圖／阮劇團提供）

策展人汪兆謙提到，「草草戲劇節」是一場不可能的嘉義奇蹟，15年前由嘉義一群在地青年捲起袖子作伙打拚，十多個年頭過去，嘉義的返鄉青年越來越多，藝術節應該融入更多角度、更多角色，讓大家看到地方文化的力量。

文化部長史哲也說，北回歸線就是一個多元文化的象徵，非六都的嘉義能夠有一個持續15年的藝術節，代表著台灣走向文化平權，希望未來有人會說他是看草草戲劇節長大的。嘉義縣文觀局局長徐佩鈴也說，草草戲劇節代表嘉義的能量，透過政府的支持不只是在台灣，更要讓世界看到。

▲策展人汪兆謙提到，「草草戲劇節」是一場不可能的嘉義奇蹟。（圖／阮劇團提供）

草草戲劇節的口號就是「一群人一起完成一件事」，不同的人，各式各樣的情感、力量，在此匯流及擴散。2023來到15歲的草草，一同思考「回歸」的意義。邀請田野學校、西榮23、諸羅設計塾、種種影像、平凡嘉義、書式生活、島呼冊店、有兒拉拉樹花園、越在嘉文化棧等，希望透過不同的嘉義文化社群的參與，展現在地的力量，從地方創生、親子共學、跨域創意平台、新住民社群，各路好手用多元方式說在地故事，推動本地美學。

▲▼「草草戲劇節」讓民眾用更多元、輕鬆的角度，來一趟藝文之旅。（圖／阮劇團提供）

每年戲劇節的主題也藏著巧思，走過2020年的「天空」、2021年的「轉轉」、2022年的「風起」，2023第15屆的主題訂為「回歸線」，除了呼應嘉義是北回歸線通過的城市，同時也象徵著疫情後的「回歸日常」。

草草戲劇節「回歸線」將於3月11日、12日、18日、19日，每日11時至17時，在嘉義縣表演藝術中心全園區上演，活動門票線上預購120元，6歲（含）以下免費，活動當日現場購票則為180元。購票可至兩廳院售票系統OPENTIX，憑票可入園參與所有活動。主辦表示，邀請全國民眾用更多元、輕鬆的角度，來一趟藝文之旅，探索地方周末。

▲嘉義「草草戲劇節」將於3月起跑。（圖／阮劇團提供）