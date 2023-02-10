數位部國家資通安全研究院10日揭牌



▲數位發展部所屬國家資通安全研究院2月10日上午舉行揭牌典禮，總統蔡英文、行政院副院長暨資安長鄭文燦及多位部會首長親自蒞臨參與（圖／數位部）



記者陳世昌／台北報導



數位發展部所屬國家資通安全研究院2月10日揭牌，總統蔡英文、行政院副院長暨資安長鄭文燦出席。兼任資安院董事長的數位部長唐鳳表示，資安院能為台灣建立更安全優質的資安韌性防護體系，建構更友善的公私領域資安治理機制，培養更多傑出的資安實戰人才，以及研發更前瞻的防禦技術，連結更多的國際合作網絡，為我國資通安全、資安產業及數位資料保護帶來更多正向的發展，進而達成全民數位韌性的目標。



包括總統蔡英文、行政院副院長鄭文燦、行政院政委吳政忠、通傳會主委陳耀祥、國發會副主委高仙桂、數位部長暨資安院董事長唐鳳、中研院院士李德財及資安院院長何全德等人10日一同為資安院揭牌。





▲國家資通安全研究院院長，也是數位部長唐鳳（圖／數位部）

資安院首任院長由前國發會資訊管理處處長，也曾兼任國安會資通安全辦公室主任的何全德出任，董事會董事成員包括數位部政務次長闕河鳴、資安署署長謝翠娟與產業署署長呂正華；國安會、國防部指派的當然董事，分別為國家安全會議研究員尤暖霞、國防部通信電子資訊參謀次長室次長盧建中，以及多位學者與資通訊領域專家，如中研院院士李德財、前通傳會委員現台大資管系教授孫雅麗、前中興大學資工系教授兼資通安全研究中心主任廖宜恩、台大資工系教授許永真、工研院余孝先執行副總等11人；監事共4位，分別為哈佛大學講座教授暨中央研究院孔祥重院士、台大國發所劉靜怡所長，及兩位政府機關代表為行政院人事行政總處人事長蘇俊榮與數位發展部主計處專門委員江靜瑜。

資安院設置條例於111年1月19日經總統公布，行政院核定於112年1月1日正式施行。資安院成立初期規模約180至200人，從國家高度配合政府整體資安推動策略，扮演資通安全防護、資安人才培力及資安關鍵技術發展角色，協助規劃及推動國家資通安全防護機制，以及協助政府機關與關鍵基礎設施重大資通安全事件應變處置等。