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用路人注意！　雲林78線2／15「這路段」交管2小時

▲台78線26K+500橋下防汛道路辦理防災演練實施交通管制。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台78線26K+500橋下防汛道路辦理防災演練實施交通管制。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

交通部公路總局第五區養護工程處斗南工務段為辦理112年度防救災演練，台78線26K+500橋下防汛道路及橋下空間於112年2月15日(星期三)13時至15時止實施交通管制，屆時請用路人配合現場交管人員引導通行。

斗南工務段表示，交通管制期間造成用路人不便尚祈見諒，並請民眾可多利用公路總局幸福公路APP查詢路況及隨時注意收聽廣播訊息。

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