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美國打擊加密貨幣！Kraken遭重罰　比特幣聞訊跌破2.2萬美元

▲▼比特幣。（圖／路透）

▲比特幣。（圖／路透）

記者廖婕妤／台北報導

美國證券交易委員會（SEC）發布新聞稿指出，加密貨幣交易所Kraken提供的質押（Staking）服務是「未經註冊證券銷售」；Kraken已同意支付3000萬美元罰款，並立即停止向美國用戶提供加密貨幣質押服務。消息傳出後，比特幣應聲下跌4.6％，回落至22000美元以下。

根據《華爾街日報》報導，SEC表示，Payward Inc.旗下的Kraken交易平台將停止提供加密貨幣質押產品，這種產品讓投資者透過暫時將其數字資產押在該交易所來獲得收益。

報導稱，這些項目至少從 019年開始向公眾提供質押服務。Kraken則表示，它將自動解除美國客戶質押的以太坊以外其它資產，以太坊質押將在以太坊網路上海升級生效後解除。美國客戶將無法質押包括以太坊在內的新資產，但非美國用戶將不受影響。

據了解，從2021年開始，SEC就不斷整頓加密貨幣產業，包括阻止Coinbase借貸功能，隨後又對BlockFi利息帳戶開罰1億美元。

受競爭對手Kraken被美國監管機構叫停質押服務影響，世界第二大加密貨幣交易所Coinbase的股價跌超14％，創下6個多月來的最大跌幅。

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