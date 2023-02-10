都美竹處女作網劇導演「潛規則」　要女演員陪睡音檔公開

記者崔子柔／綜合報導

大陸網紅都美竹踢爆吳亦凡淫亂的一面後，知名度大幅提升，並接演網路劇《少女神探》的主角，不過有40萬粉絲的網紅李恩近日指出，少女神探的導演「沈導」要求素人演員陪睡換角色。

▲李恩（右）爆料都美竹（左）網劇導演潛規則。（圖／翻攝自微博）



李恩昨（9）日在微博PO出對話截圖、錄音檔，點出有數名想爭取角色的素人女演員，被沈導以面試、試戲等理由邀約，再進一步要求陪他過情人節，或陪睡等條件當做是給戲份的「回報」。

對話中可見，沈導稱自己年紀不大、長得帥，他希望能有人陪他度過情人節，如果願意完成，「我這邊也直接讓你通過，也讓你心想事成」，還半威脅說若是拒絕並將此事曝光，「後面其他劇組都不敢用你」。

▲素人女演員指控內容。（圖／翻攝自微博）



另名女子則提供錄音檔指控，沈導說會先給20萬至30萬人民幣（約台幣90萬至130萬）的片酬，女方說「還是得陪睡嘛」回拒，沈導則要她想清楚，拒絕的話以後「妳的演員（機會）就沒了」，女方仍說就算沒戲演，也不願意陪睡。

《少女神探》先前就在大陸網友間頗有知名度，昨日爆料曝光後，引起上萬人關注，眼看還沒開拍就受到負評，《少女神探》在官方微博聲明指出，沈導是外聘的工作人員，工作範圍只負責招募，不是劇組總導演，因其發言不當，已將他開除並永不錄用。

不過李恩對此回應，《少女神探》先前的宣傳圖上總將沈導排在第一，導演位上也只有他一人，現在出事就說是外聘的撇清關係，「大家心知肚明你們在做樣子」。

都美竹今凌晨則在微博發文指出，「如果有拍戲，一定會跟大家分享的，勿信營銷號八卦消息，沒犯法更不想去自證，早睡，晚安啦」。

▲▼少女神探劇組、都美竹回應。（圖／翻攝自微博）

