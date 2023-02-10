室內脫口罩怕怕？台大醫建議「2件事做好」：防疫還是自己的事

▲台大醫院小兒感染科主治醫師黃立民，資料照。（圖／台大醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

室內要求戴口罩超過800天，中央流行疫情指揮中心昨（9）日終於宣布於2月20日鬆綁，不過許多民眾還是對不戴口罩感到怕怕。台大醫院小兒感染科主治醫師黃立民表示，民眾必須要知道，防疫到最後還是自己的事情，政府只是給予建議。現在疫情沒有過去，還會持續一段時間，且重症、死亡率也還有一定程度，建議口罩能戴還是盡量戴，疫苗盡量接種。

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▲放寬室內口罩規定。（圖／指揮中心提供）

指揮中心昨（9）日宣布口罩第二階段鬆綁2月20日實施，管理強度分為三種，分別是一定要戴、建議要戴以及自主決定戴。其中指定場所仍應戴口罩有2大場域，分別是「醫療照護機構」與「公共運輸及特定運具」。

特殊情境建議要戴口罩則是在有發燒或呼吸道症狀、年長者或免疫低下者外出時、人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場合、與年長者或免疫低下者(尤其是未完整接種疫苗者)密切接觸時等4種情況。其餘室內場所、室內空間，由民眾自主決定戴口罩。

國內近期疫情趨勢呈現下降趨勢，不過每天確診本土病例仍維持2萬例上下，在這個時間點放寬口罩是否合適？黃立民受訪表示，近期疫情屬於穩定，上不去也下不來，病房有一定的緊張程度，感染人數也不少，情況維持已經快要一個月，只能說沒有特別不合適，只要疫情不是完全失控的情況下來放寬，沒什麼不可以。

黃立民強調，民眾要知道防疫到最後還是自己的事情，政府只是給予建議，會不會做還是靠自己。現在疫情沒有過去，

也不會很快過去，還會伴隨一段時間，且重症死亡率仍在，所以口罩能夠戴還是盡量戴，疫苗盡量打。





▲須全程戴口罩場合。（圖／指揮中心提供）

行政院首席顧問張上淳昨日分析室內口罩鬆綁的四大考量面向及支持理由，分別是國人群體免疫保護力，自然感染預估已超過6成，三劑疫苗接種率7成，另新冠變異株威脅不大、國內外經驗也顯示，即便鬆綁民眾仍會自主戴口罩，相關調整與國際防疫方向一致。

至於何時能夠口罩全面解禁，黃立民說「這個倒沒有很適合的時間點」，以醫院來說，將來都會有一定程度的管制，想要回到疫情以前完全不管制，可能不會發生。至於大眾交通工具，因為新冠短期不會離開，仍然是一個嚴重問題，戴口罩也算好事情，如果要說一個時間，至少要等冬天過去、呼吸道感染疾病比較少的時間點，至少4月以後去做會比較好。