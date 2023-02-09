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加開捐款管道！土耳其賑災專戶即起開放ATM、網銀　四大超商明起可捐

▲▼ 土耳其災區現況。（圖／CFP）

▲土耳其當地時間2月6日凌晨發生規模7.8強震，災區現況。（圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

土耳其當地時間2月6日凌晨發生規模7.8強震，造成當地嚴重死傷，衛福部7日開設「土耳其震災專案」捐款專戶，並於今（9）日晚間宣布加開捐款管道，即起開放台灣銀行帳戶可供網銀、ATM捐款，明天上午8點開始4大超商也可接受捐款。

過去台灣發生921強震的災害時，土耳其率先派搜救隊來台協助，這次土耳其遭遇強震，台灣也在事發後，立即派出搜救隊前往協助，為協助災後重建，民眾也可利用捐款專戶進行捐款，貢獻一份心力。

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衛福部社工司晚間表示，為應國人對土耳其震災殷切之關心，行政院責成衛生福利部開放賑災專戶，自112年2月7日起至112年3月6日止，接受民眾捐款。除原有金融機構臨櫃匯款、郵政劃撥，自2月9日起，增加臺灣銀行得以ATM、網路銀行、臺灣行動支付受理捐款，並洽請國內四大超商作為捐款管道，10日上午8時起進一步開放利用。

一、國內：

(一)臺灣銀行：捐款帳號003001727277，戶名「衛生福利部賑災專戶」。自動櫃員機(ATM)、網路銀行、臺灣行動支付(臺灣pay)轉帳、臨櫃存款。

(二)金融機構臨櫃匯款，帳號270750「中央銀行國庫局」，戶名「衛生福利部賑災專戶」。

(三)郵政劃撥：帳號50269506「中華郵政股份有限公司南港昆陽郵局」，戶名「衛生福利部賑災專戶」。

(四)四大超商門市：透過7-ELEVEN的ibon、全家便利商店的FamiPort機台、萊爾富的Life-ET、OKmart的OK‧go，捐款名稱「衛福部土耳其震災專案」。

二、國外：國外民眾捐款帳號007-09-11868-0「兆豐國際商業銀行 國外部」，戶名「衛生福利部賑災專戶」。

BANK NAME : MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO., LTD.
(BANK ADDRESS : NO.100, CHI-LIN RD. TAIPEI CITY, TAIWAN)
ACCOUNT NUMBER : 007-09-11868-0
SWIFT CODE：ICBCTWTP007
BENEFICIARY’S NAME：MINISTRY OF HEALTH AND WELFARE DONATION A/C

SPECIFIED USE：TURKEY EARTHQUAKE PROJECT

衛生福利部表示，捐款期間（自2月7日起至3月6日止）本部賑災專戶收到的捐款，將全數交由外交部作為土耳其賑災之用，請民眾捐款後，於空白處敘明捐款人姓名、電話及收據寄送地址，傳真至(02)8590-6065或電子郵件信箱1988SW1957@mohw.gov.tw，以利寄送收據（如以郵政劃撥捐款者，免再傳真收據），聯絡電話(02)8590-6627，亦可洽1957免付費福利諮詢專線詢問。

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