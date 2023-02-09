想賺大錢！名校女大生畢業「下海拍A片」　演技爛到狂NG慘被封殺

▲有一名成人片女配角，雖然很有禮貌，卻被列為黑名單。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

工作態度固然重要，但若過於禮貌謙卑，反而會令人困擾。有一名就讀明星學校的女大生，為了想要快速賺錢，一畢業就到酒店當公關，後來因為被封殺，下海拍成人片，沒想到同樣成為黑名單，現況也曝光了。

《七日戀人》在臉書分享，某次接到成人片劇組的彩妝通告，到現場看到一名女配角，對方熱情和每個人打招呼，逢人就叫哥哥姐姐，因為其他主角還沒到，便決定先替她梳化，可是女配角一直婉拒，「不要不要，怎麼能先畫我這種配角呢？應該要先畫主角才是」，雖然很有禮貌，卻也讓人感到麻煩。

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在2人大眼瞪小眼期間，女主角來了，畫完之後輪到女配角，對方又說：「幫我隨便畫就好，我不重要，我一點都不重要」，更要求不要畫眼妝，「我的眼睛很敏感，而且有結膜炎」，當開始化妝時，女配角頻頻後退，拒絕被畫眼睛，「不要動我的眼睛，我是說認真的，隨便畫畫就好」，當下他被惹怒，丟下刷具表示：「那我畫好了，妳現在離開吧」。

▲女配角不斷拒絕化妝。（示意圖／翻攝自pexels）

殊不知這還不是最糟的，女配角在拍攝期間，演技奇差無比，害得導演NG不下17、18遍，原本通告到晚上8點，卻硬生生拖到凌晨2點才收工，結果因為她的演技太驚人，整個帶子被洗掉不能用，當天的製作經費全打水漂。

至於當初製作人為何會發她通告？只是因為態度很好，很積極想要機會，是從頂尖大學很好的科系畢業，但一心想要賺快錢，因此畢業就到酒店當女公關，只不過後來被封殺，又聽說拍成人片很賺錢，才會轉行下海。傻眼的是，該名女配角也被成人片封殺，就連其他製作公司也不敢發。

製作人基於佛心，提供女配角一個快速賺大錢的方法，「所以我推薦她去跟年紀偏大的男生結婚，這樣她就可以快速過上舒服的日子了」，目前聽說正積極和爺爺們聯誼。

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