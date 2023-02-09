去探望產婦　大媽同事「建議送體重機」：提醒開始減肥！

▲一名網友透露自己要去探望一名產婦，同事大媽竟建議她送禮可以送「體重機」。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

在懷孕過程中變胖是很正常的事，許多媽媽在生產過後都會想要努力減肥，但若此時又被外人刺激提醒，心情恐會大受影響。一名網友透露自己要去探望一名產婦，同事大媽竟建議她送禮可以送「體重機」，讓她傻眼直呼「要是我剛生完有人送我體重機我應該會xxxxxx。」

一名網友在臉書「匿名2公社」發文，透露自己要去探望一名產婦，沒想到同事大媽竟建議她可以送對方「體重機」，原PO聽到當下面露尷尬，委婉表示「不好吧！」沒想到大媽竟接著說「我覺得很好啊！她剛生完可以提醒她可以開始減肥了啊！」讓原PO忍不住大翻白眼，「曾經身為產婦的我覺得怒，要是我剛生完有人送我體重機我應該會xxxxxx。」

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貼文曝光後，立刻引起網友熱議，紛紛留言「大媽是不是覺得自己很幽默人很好？！（白目）」、「我如果是產婦我會直接把體重計砸他臉上」、「大媽腦袋進羊水啦？」「這位大媽是不是想體驗被體重計砸中的快感？還是要加碼扔磅秤機砸才夠？」「送個照妖鏡給這位大媽打回原型吧」。





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