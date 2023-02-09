放寬室內口罩！專家提醒「1類人」感染率增加　下波鬆綁要等2個月

▲指揮中心今宣布，2/20起放寬室內口罩規定。（圖／指揮中心提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布2/20起鬆綁室內口罩規定，除了表列場所需強制戴口罩之外，其餘則可自主選擇。但公衛專家表示，現下最重要有2大關鍵，第一「建議」這一環，因為建議戴口罩是呼吸道傳播疾病都一體適用，且近期高齡長輩感染率有增加趨勢；第二關鍵則是針對「65歲以上長者」催打疫苗。而下波口罩鬆綁則要觀察兩個月。

指揮中心宣布，除了「醫療照護機構」和「公共運輸等場所及特殊運具」仍須戴口罩之外，若「有發燒或呼吸道症狀、年長者或免疫力低下者外出時、人潮聚集且無法保持社交距離或通風不良場所、和年長者與免疫力低下者密切接觸時」，也都建議戴口罩。

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新光醫院副院長、公衛專家洪子仁表示，「強制、自主、建議」這三大分類裡，其實最重要的是「建議」，因為在建議配戴口罩的時機點和情境裡，是防疫過程中「最弱」的一環，這一環一定要補起來，如果民眾都可以按造建議去戴口罩，會讓整個社區傳播風險降低。

洪子仁也直言「建議最重要的概念是呼吸道傳播疾病都一體適用」，應該利用這次新冠肺炎已經進展到與病毒共存的階段，大家一起養成習慣，自己有不舒服症狀、自己是虛弱族群或家裡有長輩和小孩，出外還是要戴口罩，這個觀念對以後流行病控制有很大的幫助。

▲8類場所仍須強制戴口罩。

另外，他也特別提到，最近確診數沒有明顯波動，但是高齡長輩感染率有增加趨勢，主要原因就是很多高齡長輩到現在都沒有打疫苗，但這類族群染疫，重症風險高，除了本身的健康危害之外，對醫療量能也會有影響，所以還是強烈呼籲長者和高危險群要打疫苗，尤其時65歲以上一劑都沒打的，要列為這波防疫重點。

至於台灣2/20鬆綁室內口罩之後，何時還有機會再進一步放寬？洪子仁則表示，每個國家有自己的情境，台灣去年4月才有Omicorn進來，以新加坡來說，台灣和新加坡與病毒共存的落差大概是10個月左右，現在台灣走自己的步伐，還在可控範圍。

洪子仁強調，國外放鬆是國外，台灣就走自己的防疫做法，開放後起碼「觀察兩個月」，現在這段時間是政策適應期，如果狀況穩定，甚至確診通報每百萬人不到一千例，那4、5月可能就是可以再度鬆綁的時機，先從大眾運輸鬆綁，再來是長照機構，最後醫療機構。