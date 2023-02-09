最新疫苗效益評估曝！半年內接種至少一劑追加劑可降感染率

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（9）日宣布口罩第二階段鬆綁本月20日上路，國內防疫逐漸走向常態化，但新冠疫苗接種還是有其必要性。發言人莊人祥公布最新疫苗保護效益分析，半年內接種至少一劑一劑追加劑，可以降低新冠病毒感染率。





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▲各年齡層近6個月追加劑接種率與春節期間感染率呈現趨勢。（圖／指揮中心提供）

指揮中心針對全國各年齡層近六個月至少接種一劑追加劑比例，與春節期間新冠感染率進行「追加劑與次世代疫苗的效益分析」。莊人祥表示，初步發現半年內打過一劑追加劑，確實可降低感染率，鼓勵民眾還是可以加強追加劑接種。

指揮官王必勝表示，指揮中心陸續會對追加劑從去年9月至今的保護效益報告、數據，初步探討看起來，半年內接種追加劑，會降低感染率。

行政院首席防疫顧問張上淳在說明口罩放寬政策時也強調，年長者、免疫低下或者有些潛伏疾病者，還是建議盡可能完整接種疫苗，保護自己。

莊人祥說，指揮中心自2月1日起，與各縣市政府溝通，加強50歲以上民眾追加劑接種，各縣市衛生局也會提出獎勵。王必勝也提到，昨日起指揮中心也開始拜訪22縣市，提供標竿學習方案，促進疫苗施打率。

▲2023年春節期間各縣市新增新冠肺炎病例感染率及各年齡層近六個月至少接種1劑追加劑比例。（圖／指揮中心提供）