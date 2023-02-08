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超越Pro Max！傳蘋果正研發iPhone「Ultra」　全新渲染圖曝光

▲iPhone Ultra全新渲染圖曝光。（圖／取自MacRumors）

▲iPhone Ultra全新渲染圖曝光。（圖／取自MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

根據目前許多洩漏資訊，蘋果考慮在未來的 Pro 和 Pro Max 型號外，發布一款新的頂級 iPhone，目前被稱做「iPhone Ultra」，而德國工業設計師 Jonas Daehnert 通過將 Apple Watch Ultra 的設計元素與 iPhone Pro 型號相結合，製作出了全新的渲染圖。

Daehnert 設想的設計中，這款iPhone具備的鈦金屬外殼， 並具有圓潤的邊緣和與顯示螢幕齊平的平坦上緣。在其他地方，有突出的側面和音量按鈕，底盤的增加額外厚度，因為預計會有更大的內部電池。

據彭博社的 Mark Gurman 透露的資訊，蘋果公司已經討論過最早在 2024 年與 Pro 和 Pro Max 機型一起銷售新款頂級 iPhone 。根據這個時間框架，該設備將成為 iPhone 16 系列或更高版本的一部分。

Mark Gurman 此前曾表示，iPhone 15 Ultra 有潛力在今年取代 iPhone 15 Pro Max，但此後他修改了這一預測，暗示蘋果可能會發布比這兩款 Pro 機型更高端的 Ultra 機型，最快明年面市。

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