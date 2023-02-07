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iPhone幫AirPods充電！外媒曝蘋果持續開發反向無線充電

▲▼手機充電。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲外媒曝蘋果正在開發反向無線充電功能。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳俐穎／綜合報導

根據外媒 9to5Mac 報導，消息人士處指出，儘管工程上有延誤，但蘋果仍在繼續為研發iPhone 反向無線充電。蘋果曾希望在iPhone 14 Pro 系列中首次推出該功能，但未能在期限前完成。

反向無線充電功能，也被稱為雙邊無線充電，手機可以給無線耳機、手環等小型設備進行無線充電。報導稱，蘋果工程師正在加緊開發反向無線充電功能，同時對進行軟體優化。

從iPhone 12 開始，iPhone 已經具備了反向無線充電的一些必要硬體。MagSafe 外接電池也隨iPhone 12 首次亮相，可以將 Lightning 電線插入iPhone，然後iPhone 就會為MagSafe 外接電池充電。不過，蘋果仍然沒有明確地將此稱為反向無線充電。

消息人士指出，蘋果正在繼續為iPhone 開發更先進的反向無線充電技術。消息人士稱，蘋果曾希望在iPhone 14 Pro 和iPhone 14 Pro Max 上加入反向無線充電，但該功能沒有在該次發布會上及時敲定。儘管錯過此目標，但蘋果工程師仍在研究，並希望在未來的iPhone 中推出。

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