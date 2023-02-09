吃褪黑激素治失眠？醫：臨床證據不足　睡前減少「這行為」更好睡

▲吃褪黑激素治失眠？醫：臨床證據不足。（圖／失眠示意圖／Unsplash）

記者嚴云岑／台北報導

台灣睡眠醫學會2019年調查指出，全台約有十分之一民眾受慢性失眠所苦，坊間也流傳「吃褪黑激素治失眠」等偏方，讓不少民眾從國外買藥回台。對此，精神科醫師表示，褪黑激素治失眠研究證據仍不足，若長期有睡眠困擾，應先尋求精神科、身心科幫助，評估是否為其他因素所致，通常在對症下藥後，睡眠情況也有望改善。

褪黑激素是大腦松果體所分泌的激素，主要功能是調節人體生理時鐘。白天時，視網膜會把接收到的光線轉為訊號傳到下視丘，抑制褪黑激素分泌；夜晚時，人體會分泌較多的褪黑激素，可作用在大腦與人體各部位，使人逐漸產生睡意，進入睡眠狀態。

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「讓身體產生足夠的退黑激素，關鍵在于作息要符合日夜規律。」三軍總醫院精神醫學部暨臺北市立聯合醫院兒童與青少年精神科研修醫師李嵩濤於食品藥物安全週報提到，民眾白天起床應拉開窗簾、曬太陽；睡前則應減少手機使用，避免光線刺激抑制退黑激素分泌。

至於坊間盛傳的吃褪黑激素治失眠一說，李嵩濤表示，失眠治療需要長期、大量研究證實，目前雖有研究指出退黑激素可增進主觀睡眠品質、稍微減少入睡時間，但均非改善睡眠的客觀指標。因此，目前醫界對於退黑激素療效並無共識，建議有失眠困擾民眾先尋求專業協助，讓醫師了解整體狀況，在排除因憂鬱、焦慮等情緒困擾，或者其他生理上疾病造成的失眠，才能夠對症下藥。

「許多民眾不願為失眠問題就醫，是擔心產生安眠藥依賴。」李嵩濤提到，事實上，醫師在治療失眠並非只用藥物，也會指導生活作息方式，諸如中午過後不喝咖啡因飲料，睡前不工作、不做複雜活動等，都能幫助患者擁有較好的睡眠品質。

由於退黑激素在台灣屬於處方藥，食藥署也叮嚀，根據臺灣藥事法規定，褪黑激素產品屬藥品列管，擅自販售未經核准之藥品，屬違法行為。民眾不得自行至網路或來路不明之管道購買褪黑激素產品，因療效及安全性並未經過確認，可能對健康產生危害。