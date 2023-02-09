「9大速食店」最新優惠整理包！　麥當勞、漢堡王爽吃買1送1

▲9大速食店最新限時優惠快收。（圖／各業者提供）

記者蕭筠、林育綾／台北報導

速食小確幸來了！《ETtoday新聞雲》幫整理9大速食店最新限時優惠，像是麥當勞、漢堡王、繼光香香雞等都有買1送1好康，加碼吃拿坡里炸雞桶下殺77折、必勝客大比薩買1送3，速食控肯定不能放過。

▲繼光香香雞黃金雞鴨塊買1送1。

●繼光香香雞

繼光香香雞即日起至2月15日於全門市祭出「黃金鴨香寶買1送1」優惠，期間只要於門市購買1份鴨香寶，就可再免費多吃1份，各門市數量有限、售完為止。

▲達美樂祭出外帶大披薩199元超殺優惠。

●達美樂

達美樂即日起至2月10日祭出「外帶大披薩199元」超殺優惠，爽吃12吋披薩只要199元，優惠品項有夏威夷、道地美國、加州BBQ雞肉、皇家白醬彩蔬、超值四喜、闔家歡四喜、美式經典四喜、黃金夏威夷等共8口味選擇。

▲麥當勞最新玉兔迎春優惠券。

●麥當勞

麥當勞即日起至3月14日祭出限時超殺「玉兔迎春優惠券」，一共有9大系列網羅47種超殺優惠組合，其中，必搶4塊麥克雞塊、大薯、冰炫風「加1元多吃1件」，以及可樂、蜂蜜奶茶、經典那堤等品項「買1送1」，加碼還推「買咖啡免費送」超殺好康，包括小薯、蛋捲冰淇淋直接免費吃。

除外還有「超爽大餐」、「雙人共享餐」、「滿福雙人早餐」、「大麥克雙享餐」、「歡樂送訂餐限定」及「早餐套餐免費升級咖啡」等限定優惠，整張券激省超過2869元。

▲▼漢堡王最新激省優惠券來了。

●漢堡王

漢堡王即日起至3月27日祭出最新「霸王省優惠券」，一共有5大系列共38種好康，其中，必搶超殺「買1送1」，除了有中杯可樂、辣薯球、4塊雞塊買1送1外，還有5款漢堡也能爽吃買1送1，包括脆洋蔥牛肉堡、花生培根牛肉堡、起司醬洋蔥圈牛肉堡、起司雙豬培根堡及小怪獸香豬脆雞堡。

加碼吃個人超省餐百元起，其中，只要100元就能爽吃華鱈魚堡+4塊雞塊及小杯可樂，多加9元則能吃到花生培根牛肉堡+4塊雞塊及小杯可樂，還有荒野小怪獸起司牛脆雞堡+中杯可樂等2種組合，通通划算爆表，除外還有「超值選」，最低用49元就能吃到漢堡1顆，以及「雙人激省餐」、「限店供應」等優惠，提醒此優惠不適用於航站一、航站二、兒童樂園、竹科台積P1、南科台積及台中美光等門市。

▲拿坡里炸雞下殺77折吃。

●拿坡里

拿坡里炸雞專賣店即日起至3月1日祭出「雞腿二重奏77折吃」下殺優惠，內含4隻咔滋多肉的棒腿及4塊鮮嫩多汁的腿排，還有1瓶1.25L飲料。

▲21PLUS、21風味館情人節烤雞餐下8折吃，還送甜甜圈。

●21PLUS、21風味館

21PLUS、21風味館即日起至2月21日於全門市祭出「情人節烤雞餐8折吃」優惠，期間只要520元元就能爽吃情人節烤雞餐，內含1隻香草烤半雞、2塊微辣香脆炸雞、1份洋蔥圈及2杯中杯蜂蜜綠茶，加碼還推買情人節烤雞餐送Mister Donut蜜糖波堤免費兌換券1張，數量有限、送完為止，提醒此優惠不適用於21TOGO、烏日高鐵等門市。

▲必勝客至2月28日前有大比薩買1送3優惠。

●必勝客

必勝客即日起至2月28日祭出「大比薩買1送3」，期間於指定門市單點大比薩送1個比薩（外帶送大比薩、外送送小比薩），還能多吃「旋風肉桂捲」及「1.25L可樂」；加碼全門市、官網還有限定「比薩外帶買大送大／外送買大送小」好康。

▲摩斯漢堡最新點心超值選優惠活動。

●摩斯漢堡

摩斯即日起祭出最新「點心超值選」優惠活動，凡購買「A區點心」再搭配「B區飲料」可享69元優惠價，A區包括北海道可樂餅、方塊薯餅、小薯、乳酪卡士達米派，B區則有大杯冰紅茶、大杯冰綠茶、摩斯熱紅茶等，還能加價喝綜合莓果熱茶、拿鐵咖啡、卡布奇諾、摩斯咖啡等。

▲肯德基祭出超值優惠券等吃。（示意圖／記者湯興漢攝）

●肯德基

肯德基即日起祭出最新「超值優惠券」，最低下殺42折起，從點心、個人餐、雙人餐等組合通通可享優惠價；同步於預訂快取祭出「加1元多1件」優惠，期間只要使用「預訂快取」訂購XL餐或多人歡聚餐（桶餐）再加1元，即可多吃「蛋撻1顆」或「4塊上校雞塊／「咔啦脆雞1塊」。