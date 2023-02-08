媽媽包100水餃寄給女兒！她開箱見「獨立包裝」超愧疚：滿滿的愛

▲明女距離家鄉相當遠，只能透過訊息告知父母，想吃媽媽包的水餃。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

母愛真是偉大！浙江杭州的明姓女子因為想念家鄉味，於是向母親告知，想要吃媽媽包的餃子，沒想到隔幾天後竟然收到一整包，細心的母親為了防止水餃沾黏，還特地每顆用保鮮膜獨立包裝，收到一箱滿滿的母愛，也讓明女感動又愧疚。

綜合陸媒報導，明女的家鄉位在湖北黃石，因為工作的緣故，跑到了距離約737公里遠的浙江杭州工作。因為懷念起家鄉味，於是告知父母，想要吃媽媽包的水餃。

明女原先只是隨口一提，豈料數天後突然收到一箱保麗龍盒，打開後發現裡面裝了100多顆水餃，竟然是媽媽連夜趕工，包來送給女兒吃的。

▲▼明女只是隨口一提，豈料媽媽竟連夜趕工，甚至還每顆水餃獨立包裝，讓她超愧疚。（圖／翻攝微博）



此外，明女的父母還使用保鮮膜，將餃子獨立分裝，避免長途運輸的過程中，餃子因為高溫融化而沾黏，父愛、母愛在此刻展露無疑。

明女看見眼前的畫面，感到既感動又愧疚，讓母親忙了這麼久，而她也立即下廚，開心吃起懷念的味道。

貼文曝光以後，網友們的反應則相當兩極，有些人留言認為，「臨行密密縫，意恐遲遲歸」、「只有父母能為孩子做這麼多」、「每個餃子都是愛」、「貼心的媽媽」、「母愛沒有距離。」

不過，同樣有人痛批，使用大量保鮮膜包裝，不但費時又不環保，現在冷凍運輸相當發達，包完餃子後灑上的麵粉，也是為了防止沾黏，根本沒必要再多用一層保鮮膜。