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默克半導體開工動土投資高雄170億　陳其邁允諾全力協助

▲默克半導體開工動土投資高雄170億　陳其邁允諾全力協助。

▲默克半導體科技園區動土。（圖／高雄市政府，下同）

記者陳弘修／台北報導

德商默克公司全球首座大型半導體材料科技園區，8日在南部科學園區高雄園區盛大動土，總計投資170億元、創造400個以上就業機會，產線最快2025年陸續落成。高雄市長陳其邁表示，高雄是先進製程或特殊製程重要生產據點，默克擴大投資、看好高雄，對於提升整體台灣半導體產業完整生態系，將是最重要的一塊拼圖，高雄市政府會全力提供協助。

默克公司是一個跨足醫療保健、生命科學與電子科技三大領域的國際企業，2021年9月宣布電子科技事業體擴張全球版圖，同年也宣布在台投資計畫將著重在半導體科技事業產線與研發動能，而此次的投資也是其在台營運以來最大規模。

繼去年10月高雄第一期計畫「默克電子材料供應系統與服務高雄新廠」落成，首度在台生產電子材料供應系統與設備，為全球客戶提供整合式半導體製程解決方案，並創造在地就業與發展機會後，默克也接續興建占地15公頃的第二期大型半導體材料科技園區，8日上午由陳其邁、國科會主委吳政忠、經濟部長王美花、默克公司家族代表Dr.Frank Stangenberg-Haverkamp、半導體材料事業全球負責人暨執行副總裁連安南Anand Nambiar、台灣默克集團董事長李俊隆等人，共同為新廠持鏟動土。

▲默克半導體開工動土投資高雄170億　陳其邁允諾全力協助

▲默克半導體開工動土投資高雄170億　陳其邁允諾全力協助

陳其邁表示，歡迎默克加碼投資高雄，時代變遷快速，科技改變生活，北高雄養殖漁業發達，現多運用智慧養殖，也意味半導體產業的需求日益強勁，而高雄是先進製程或特殊製程重要生產據點，產業聚落、半導體生態系完整，降低時代變動的風險，感謝中央部會展現強力領導力，在投資招商過程中，協助解決市府與廠商間的問題與困難。

他強調，默克擴大投資、看好高雄，是高雄密切的合作夥伴，對於提升整體台灣半導體產業完整生態系，將是最重要的一塊拼圖，高雄市政府會全力提供協助。

台灣默克集團董事長李俊隆表示，台灣在全球半導體產業具有舉足輕重之地，擁有完整的產業聚落，領先全球的技術優勢，希望透過此項投資案，強化台灣相對薄弱的上游材料設備產業。

李俊隆也指出，第二期15公頃土地是不只是默克在台灣最大的投資案，也是佈局全球半導體生產供應鏈據點中最大單一投資項目，是默克全球首座擁有最完整產品組合的大型半導體科技園區Mega Site，扮演成長計畫的關鍵角色。

▲默克半導體開工動土投資高雄170億　陳其邁允諾全力協助

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