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快訊／軍官情侶開吉！性愛片持續外流　2人同赴警局正式提告

▲ 史上最硬教召實施打靶訓練,國軍新制教召。（圖／記者李毓康攝）

▲ 陸軍八軍團流出性愛實戰片，2名受害者日前已提告。（示意圖／記者李毓康攝）

記者吳奕靖、黃資真／高雄報導

陸軍八軍團一對軍中情侶2021年在營區內激戰的影片，日前傳出遭到不明人士外流，引發熱議，軍方表示，目前對於外流者已有明確目標。而2名受害者確定於本月5日前往警局提告妨害風化，過程中2人表情嚴肅，心情鎮靜的完成筆錄，希望找出外流者，以及偽造女主角本人IG的人，目前婦幼隊已正式受理，報請檢察官指揮。

外流影片的女主角為憲兵連中尉輔導長，男主角為陸軍八軍團某旅訓練官，雙方均未婚是情侶關係。不過，因於營內肇生違反男女分際情事，並使用手機拍攝影片，陸軍第8軍團指揮部獲報後立即編成專案小組進行行政調查，目前兩人已被調離現職接受調查。

據了解，兩名當事人1日晚間10時許發現影片外流，2日凌晨便到高雄市區某分局偵查隊「諮詢」，結束後並未提告。

影片被流出後，女子曾在IG與LINE群組上請求大家協助自己找出外流、散布者，但IG粉絲數一夜之間暴增2萬人，不得已先緊急關閉，卻陸續爆出許多假帳號，令她不堪其擾。

不過外流者絲毫不畏懼，接連幾天又有由男主角掌鏡的新片段流出，行徑相當囂張。軍方表示，對於外流者已有明確目標，也支持當事人提告。

據悉，這對受害情侶於本月5日前往警局正式報案，2人表情嚴肅、心情鎮靜的完成筆錄，並向警方提供外流截圖、影片等證據，盼望能盡快揪出外流者，以及假冒女主角IG帳號的人。

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