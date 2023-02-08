前北縣局長莊育焜收賄2億　前妻捲415萬美元逃美25年獲不起訴

▲前台北縣地政局長莊育焜的前妻林素妍因超過通緝時效25年，處分不起訴。（圖／翻攝法務部調查局）



記者劉昌松、黃資真／台北報導

台北大學1997年發生土地徵收弊案，在當時轟動台、港兩地，前台北縣地政局長莊育焜收下前香港麗新集團主席林百欣2億元賄款，將其中的415萬元美金交由妻子林素妍保管，創下當時公務員收賄金額最高紀錄。台北地檢署以貪汙、洗錢罪通緝林素妍，現年66歲的林素妍已經逃亡25年，超過通緝時效，北檢8日處分不起訴。

回顧此案，香港麗新集團過去在台北縣三峽鎮設置大來紡織工廠，於1992年宣布關廠停工，隔年公告實施禁建，依法不得領取停業損失、補償等，前台北縣地政局長莊育焜卻利用職權提高補償額，藉此向集團主席林百欣收賄超過2億元。

另外，莊的前妻林素妍收到莊匯的415萬3000多元美金贓款，遭台北地檢署依貪汙、洗錢罪發布通緝，一度名列調查局「十大外逃要犯」。

由於收賄金額相當龐大，又有香港知名商界人士介入，在當年轟動台、港2地，同時創下國內公務員收賄金額最高紀錄。

莊育焜最終遭重判19年入獄服刑，2015年因羈押加上服刑時間將近13年，矯正署核准其假釋；林百欣則是在審理期間過世，判決公訴不受理。

林素妍早在莊育焜服刑期間落跑到美國並改嫁，取得在美居留資格，檢方難以逮到林女、追回賄款，至今已超過通緝時效25年，因此北檢依法不起訴。