8歲童染流感加護搶救中！年後疫情升溫「一周爆10例重症+1死」

▲疾管署副署長莊人祥，資料照。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

流感威脅仍在！疾病管制署今（7）日公布，過去一周一口氣增加10例流感併發重症個案，其中有一名年僅8歲男童，先後感染呼吸道融合病毒與流感，1月28日因為咳嗽有痰、發燒、呼吸困難，送急診顯示肺炎，新冠陰性、流感快篩陽性，當天收治加護病房，到目前還在住院治療中；另也一起流感重症死亡個案。

疾病管制署今(7)日表示，社區流感病毒活動持續上升，近一周新增10例流感併發重症病例(均為AH3N2)，分別為7例男性、3例女性，年齡介於未滿10歲至90多歲，均有潛在病史，其中9例未接種本季流感疫苗，發病日介於今(2023)年1月23日至31日。

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疾管署副署長莊人祥說明，10名個案多為40歲以上成人，僅有1名年僅8歲男童，男童本身有神經肌肉疾病，去年12月底因為呼吸道融合病毒感染住院，後來1/16出院在家照顧，因為本身咳痰能力不好，在家使用鼻胃管。

後續於1/29因為咳嗽有痰，且出現發燒、呼吸困難，由家屬送急診，X光顯示肺炎，新冠陰性，流趕快篩A型陽性，收治加護病房，1/30診斷流感併發重症，給予抗病毒藥物克流感，驗出感染A型H3N2，目前還在加護病房住院治療中。

另新增1名死亡個案，為先前已經公布的流感重症個案，90多歲女性長者，有高血壓、痛風、心房顫動及腎囊腫病史等潛在疾病史，未接種本季流感疫苗，於 1月9日因呼吸道症狀及發燒就醫，同日住院採檢，流感快篩檢驗為A型H3N2，之後因急性腦中風、慢性腎衰竭及呼吸衰竭，於2月2日不幸病逝。

依疾管署監測資料顯示，上周門急診類流感就診人次47,004人次，較前一周(36,679人次)上升28.1%，和春節前(第3周就診47,109人次)相當。莊人祥分析，主要受春節連假期間民眾交流頻繁，加上年後門診恢復看診等因素影響，也因此，才會突然增加10例重症通報。

而近4周合約實驗室分離出呼吸道病毒以流感病毒為多、其次為腺病毒及呼吸道融合病毒，其中流感病毒分離以A型H3N2為主，顯示流感等呼吸道病毒持續於社區活動。

莊人祥分析，由於過年後到3月之前氣溫仍低，都屬於流感流行季，加上下周學校開學，疫情傳播風險增加，可能有一波疫情上升，需持續提高警覺並監測疫情變化。

本流感季自去(2022)年10月1日起截至今年2月6日流感併發重症病例累計37例(31例A型H3N2、2例A型H1N1、4例B型)，年齡層以65歲以上長者為多(占41%)，92%未接種本季流感疫苗，78%具慢性病史；其中死亡5例(4例H3N2、1例B型)，均為65歲以上具慢病史長者，且均未接種本季流感疫苗。