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智利櫻桃爆連9批違規重達123公噸！　都驗出「相同殺蟲劑」

▲▼智利櫻桃。（圖／食藥署提供）

▲智利櫻桃爆連9批違規！都驗出「這農藥」，123公噸邊境遭攔。（圖／食藥署提供）

記者嚴云岑／台北報導

食藥署公布最新邊境查驗結果，共計35件產品驗出違規，其中智利進口的「櫻桃」就佔了9批，總重達到123.09公噸。北區管理組科長陳慶裕表示，今年以來已有18批櫻桃被驗出違規，全都是從智利進口。食藥署自1月11日起已針對智利櫻桃進口業者採100%逐批查驗，將持續到3月31日。

食藥署資料顯示，今日違規的智利櫻桃都被驗出農藥「賽安勃」，殘留量落在0.01ppm至0.06ppm，分別由廣青有限公司、日筑股份有限公司、頂尖蔬果企業有限公司、勝程實業有限公司、金果貿易股份有限公司以及喬眾有限公司等業者進口。

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陳慶裕表示，賽安勃是我國准用殺蟲劑，依照現行農藥殘留容許量標準，只准許用於瓜果、瓜菜、茶、梨、蘋果等蔬果上，櫻桃不在上述5類農產品類，依規定不得檢出。由於今年櫻桃不合格趨勢較往年增加，區管中心已將資料同步給食品組評估是否去信智利詢問違規原因。

今日不合格產品中，又見2批日本草莓上榜，均來自奈良縣，總重151公斤。陳慶裕提到，日本草莓本產季共計11批違規，相較於上一產季39批有下降趨勢，但依規定仍需採100％逐批查驗到3月31日。另外，今日違規產品中，又見印尼「BON CABE調味料（辣椒粉）」違規，檢出致癌物「環氧乙烷」，已針對業者提高抽驗比例至20~50%。

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