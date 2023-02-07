中國女子購買沖繩無人「屋那霸島」！可俯瞰駐日美軍基地　日網驚：不流血的入侵

▲中國女子購買沖繩無人「屋那霸島」！（圖／翻攝自網路）

文／CTWANT

「3年前購入的小島，終於能看到了。」34歲的山東青島女子Tina於2月3日在社群平台上分享了一段影片，記錄她抵達日本，親眼目睹3年前買下的沖繩縣島尻郡伊是名村所屬的一座無人島——屋那霸島，目前她聲稱已取得島嶼所有權，成為女島主。

據日媒SAKISIRU、陸媒《天目新聞》的報導，女島主Tina在影片中表示，這座島嶼位於日本沖繩，大約70萬平方米，徒步走完這個小島需要4個小時，島嶼的起拍價是60萬人民幣（約265萬新台幣）。面對網友的諸多疑問，她則在評論區回應：「實際成交要比起拍至少多2個零起步，單位是美元，具體多少不方便透露，後期打算用來度假或者與人合作開發旅遊專案。」

▲中國女子購買沖繩無人「屋那霸島」！（圖／翻攝自網路）

不少大陸網友也好奇，30幾歲就能擁有一座島嶼到底是什麼感受？Tina則指出，家裡從事房地產和金融業務，她從2014年開始經營一家餐廳。該島是在2020年 12月至2021年2月期間以家裡公司的名義收購的。

Tina表示，「2019年，屋那霸島前島主的友人找到我們，詢問是否買島，同年7月，有預告顯示這座島要拍賣，相關部門發佈的拍賣起步價約1500萬日元，後來因外部原因拍賣取消。在此期間，我們就已經有了購買欲望。在2019年底，我得到消息，豪華度假村運營商索尼娃和前島主簽署了購買協定。當時覺得挺可惜的，但最終未能成交，又進入準備拍賣的階段，結果又出現各種意外，拍賣再次取消……再後來我們介入談判，談成了收購土地所有權協議，簽約日期為2020年12月24日。2021年2月2日，720筆所有權證全部轉讓登記完成。因此，這座島只有拍賣預告，實際上的拍賣程式沒有完成過。」

Tina補充，這座島是以她家公司的名義購買，整島共917筆所有權證，他和家人購入了720筆，剩下一些屬於隔壁村和民間所有。而購買這座島的目的，Tina則指出有3個原因：「自家留下未來慢慢建設，留著度假。如價格合適，可轉賣租賃。最後就是可以合作開發。」

不過相關報導，也在日本網路上掀起軒然大波，日媒SAKISIRU聲稱，如果Tina的新聞被證實屬實，那很可能也會引起日本政府關注。因為其對經濟安全和地緣政治的擔憂正在蔓延，尤其是傳統保守的右翼選民。報導補充，屋那霸島雖在安保上不是限制重要土地利用的對象區域，但若島嶼持有者將其轉賣給中國國企，那麼中國將得以透過該島獲得俯瞰駐沖繩美軍基地的戰略位置。

對此，也有日本網友在報導底下留言指出，中國共產黨有《國防動員法》和《國家情報法》，其中規定在緊急情況下可以進行軍事動員，並要求他們配合在戰時或承平時期與中國政府的情報活動合作。換句話說，一旦發生緊急情況，中國人將被視為士兵和間諜，他們擁有的公司財產將充當中共情報機構和軍事設施。不言而喻，這對日本的安全構成了多大的風險。除非認識到這不僅僅是一名中國女人買島，而是中國共產黨不流血的入侵，否則日本的安全就處在危險之中。

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