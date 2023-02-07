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患膀胱過動症頻尿擾生活　醫：少喝咖啡可樂+及早治療

▲▼李承哲醫師建議，出現膀胱過動症的症狀時，不要因為害羞而延誤就醫，才能及早解決問題。（圖／大千醫院提供）

▲李承哲醫師建議，出現膀胱過動症的症狀時，不要因為害羞而延誤就醫，才能及早解決問題。（圖／大千醫院提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗70歲的劉老先生平日喜歡與朋友外出旅遊，近一年以來，發現每天小便次數越來越多，有時甚至尿意很急，需要馬上解尿，也讓他每次出遊都感到非常掃興，因此越來越不想出門。家人帶他至醫院就醫後確認為膀胱過動症，配合醫師以藥物治療並搭配骨盆肌肉運動後，劉老先生的狀況改善許多，讓他又可以開心和朋友一同出遊了。

大千醫療體系後龍診所泌尿科醫師李承哲表示，膀胱過動症大多發生在更年期前後的女性、高齡長者、或有泌尿道感染、糖尿病、攝護腺肥大的病人身上，雖然是常見的疾病，但多數病人因為羞於就醫，而未能及時改善病症。

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▲▼膀胱過動症的病人因頻尿、尿急症狀，常常不停地跑廁所，嚴重影響生活品質。（圖／大千醫院提供）

▲膀胱過動症的病人因頻尿、尿急症狀，常常不停地跑廁所，嚴重影響生活品質。（圖／大千醫院提供）

膀胱過動症是因為膀胱在儲尿過程中，膀胱過度敏感或異常收縮，導致膀胱內壓過高，產生急迫性的排尿需求，因此其症狀為：頻尿、尿急、夜尿、尿失禁等情形。治療的方式有：1.避免飲用利尿的飲料(如：咖啡、可樂、汽水、茶)、2.進行膀胱及骨盆肌肉訓練、3.依病症嚴重度接受藥物或手術治療。

李承哲醫師提醒民眾，膀胱過動症會造成個人生活品質的困擾，甚至進而影響家人及朋友，若能透過適當的治療，大多數的病人都可獲得改善。因此當症狀出現時，及早接受檢查及治療，就能早日重拾健康生活。

▲▼透過四種症狀評估，可確認自身是否有膀胱過動症，就能急早就醫尋求幫助。（圖／大千醫院提供）

▲透過四種症狀評估，可確認自身是否有膀胱過動症，就能急早就醫尋求幫助。（圖／大千醫院提供）

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