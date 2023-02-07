仗義人設崩壞？　隋棠「擾鄰挨告」反應曝光

▲關注兒少及動保議題的隋棠獲大批粉絲、網友支持，形象相當正面。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

藝人隋棠夫婦遭鄰居控訴，放任小孩在凌晨和深夜製造噪音擾鄰，經多次勸說無用，還被嗆聲。為了維護自身權益，A先生只好委由律師，對隋棠夫妻提出民事告訴。

今年42歲的隋棠，2002年以模特兒身分出道，之後轉戰戲劇圈當演員，2010年因飾演電視劇《犀利人妻》女主角謝安真一炮而紅，還因此入圍第46屆金鐘獎戲劇節目女主角獎。2012年參與電影《甜·祕密》演出，並填寫該片主題曲《如果情歌都一樣》歌詞，入圍第五十屆金馬獎最佳原創電影歌曲，演藝之路走的很成功。

身為愛狗人士的她，還曾於2013年出資發行紀錄片《十二夜》，為流浪動物發聲，另外，過去曾有媒體報導涉及虐嬰、虐童的保母時打上馬賽克，隋棠也發文反對保護犯罪者，砲轟法律悖離人民需求；女童「小燈泡」遭凶手王景玉砍死，新聞曝光後身為人母的她說：「如果，這個人有再回到社會的可能性，我無法想像！」仗義執言的形象，讓她屢獲網友及粉絲讚賞。

▲隋棠的小孩常在家中樓梯奔跑、製造噪音，遭鄰居提出民事告訴。

事業得意的隋棠，感情也倍受關注，2012年她與交往8年的前男友、藝人姚元浩分手，2014年與資深藝人賴佩霞的繼子Tony謝交往，2人並於2015年在美國拉斯維加斯登記結婚，之後生下3名子女。隋棠的臉書滿滿都是與丈夫、子女幸福互動的畫面，其中許多場景，就是在發生噪音爭議的大直住家。

針對相關指控，本刊致電隋棠的經紀人查證，但至截稿為止，經紀人電話未接、簡訊未回，無法取得其回應。

更多鏡週刊報導

【全文】放任子女嬉鬧反嗆樓下住戶 隋棠夫妻擾鄰挨告

【我家惡鄰是隋棠】放任小孩深夜奔跑嬉戲 隋棠遭控噪音擾鄰

【我家惡鄰是隋棠1】隋棠砸重金買房成鄰居 他生活從驚喜到夜夜惡夢