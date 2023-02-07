　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

隋棠遭控是「惡鄰」　隋棠夫當面嗆：去跟我律師說

▲▼【我家惡鄰是隋棠2】被吵到看身心科　隋棠夫妻態度讓他怒提告。（圖／鏡週刊提供）

▲飽受噪音困擾的A先生夫婦多次與隋棠夫妻溝通未果，決定提告。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

藝人隋棠遭鄰居投訴，放任3個小孩在清晨和深夜奔跑、嬉鬧，製造大量噪音，期間長達半年，經勸說無用，令人不堪其擾。A先生指出，他們希望隋棠夫妻有實際行動，如果能在室內鋪上隔音墊，相信能有所改善，A先生還釋出善意，承諾幫忙負擔隔音墊等設備費用，但Tony謝看到他傳的訊息後，卻以英文反控A先生所述並非事實。

Tony謝表示，他和隋棠曾與A先生溝通，強調會盡力要求孩子在清晨、深夜不要發出聲響，A先生當時也表示，能體諒他們家中有年幼孩童，不需要阻礙他們的正常發展，但A先生事後卻反過來騷擾他們家，甚至曾在走廊咆嘯，嚇到隋棠和小孩。Tony謝還說，若A先生再騷擾，不排除採取進一步行動，保護家人的安全。

▲▼【我家惡鄰是隋棠2】被吵到看身心科　隋棠夫妻態度讓他怒提告。（圖／鏡週刊提供）

▲A先生傳訊給隋棠的丈夫Tony謝，溝通噪音問題。

對此，A先生嚴正反駁，強調自己和家人從未故意騷擾隋棠一家，而是隋棠夫妻完全不了解家中發出的噪音究竟有多大，所以還善意邀請他們到家中實際聆聽，他始終抱持正面的態度，但Tony謝對他的訊息卻「已讀不回」。

▲▼【我家惡鄰是隋棠2】被吵到看身心科　隋棠夫妻態度讓他怒提告。（圖／鏡週刊提供）

▲隋棠的丈夫Tony謝指A先生所言不實，還反控家人遭A先生騷擾。

A太太也說，她不只一次碰到隋棠夫妻，但對方就是不願意溝通，Tony謝甚至還曾當面嗆她：「Don't speak to me，speak to me lawyer！」今年農曆年前，她與隋棠在電梯偶遇，再次提醒對方約束小孩，沒想到隋棠不但裝沒看到，還要求社區警衛室說：「如果樓下再反應噪音問題，不要打給我們！」強硬的態度讓A先生夫妻十分心寒。

▲▼【我家惡鄰是隋棠2】被吵到看身心科　隋棠夫妻態度讓他怒提告。（圖／鏡週刊提供）

▲A太太控訴因隋棠家的噪音問題，必須看身心科、吃安眠藥才能入睡。

「因為樓上的噪音問題，我去看身心科門診，要吃安眠藥才能入睡，實在非常痛苦！」A太太告訴本刊，為了噪音問題，他們夫妻分別於去年10月30日清晨7點半、今年1月18日深夜近12點報警求助，台北市警局中山分局大直派出所派員勸導，曾經敲門、按門鈴5分鐘，都不見隋棠夫妻開門，警方事後告訴A先生夫妻，隋棠夫妻不在家，對小孩的嬉鬧行為，他們也莫可奈何。

▲▼【我家惡鄰是隋棠2】被吵到看身心科　隋棠夫妻態度讓他怒提告。（圖／鏡週刊提供）

▲隋棠常PO丈夫陪伴小孩的畫面，鄰居卻指控他們夫妻放任小孩嬉鬧。

為了維護自身權益，A先生只好委由律師對隋棠夫妻提出民事告訴，法院於去年12月底安排調解，A先生表達希望隋棠家能鋪設隔音墊，也願意負擔一半費用，但隋棠夫妻均未現身，而是找來一名沈姓友人出席，強調鋪隔音墊會「影響居家設計」，無法接受。A先生的律師再向隋棠友人提議，表示可將地墊型號、報價提供他們參考，但對方卻以工作忙碌為由推託，迄今無回音。

更多鏡週刊報導
【全文】放任子女嬉鬧反嗆樓下住戶　隋棠夫妻擾鄰挨告
【我家惡鄰是隋棠3】仗義執言人設形象佳　隋棠挨告擾鄰處理反差大
【我家惡鄰是隋棠】放任小孩深夜奔跑嬉戲　隋棠遭控噪音擾鄰

 
ET快訊
好市多推新款神器！　他曬海量「蚊屍照」驚嘆：效果好到嚇死人
隋棠遭控「噪音擾鄰」　反應訊息曝！隋棠竟回1句話傻眼
新北地院女社工被問：是否見人落水？　下秒突然輕生嚇壞消防
隋棠遭控是「惡鄰」　隋棠夫當面嗆：去跟我律師說
直逼寒流探8℃　2波變天轉雨時間曝
土耳其逾3800死！前英超球星失聯　女排14人全遭活埋

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

鴻海逼退「賈伯斯大將」　遭提告索賠6200萬

二審加重！台中醉男打斷超商店員10根肋骨　只因被提醒戴口罩

女兒挖出老爸「摩鐵集點卡」助媽蒐證外遇　結局卻大翻車

前U23棒球國手性侵20歲女網友！　鎖車門強脫褲

遭控擾鄰　隋棠：這年齡小孩很難約束，你們就跟著早點起床囉

仗義人設崩壞？　隋棠「擾鄰挨告」反應曝光

隋棠遭控是「惡鄰」　隋棠夫當面嗆：去跟我律師說

隋棠遭控「噪音擾鄰」　反應訊息曝！隋棠竟回1句話傻眼

苗栗弟見一幕火大「揮拐杖砸死親哥」　檢方拒絕幫向法官求情

快訊／台南市正副議長賄選案　邱莉莉150萬、林志展120萬加重交保

星雲大師「來世再當和尚」 遺囑道：10億遺產全捐出

趙小僑帶6個月大愛女出遊　惹哭孕媽咪：看到妳好感動

土耳其餘震狂搖！大樓垂直崩塌　現場如人間煉獄...死傷人數攀升

鹿希派忘詞「直接下台」全場錯愕　蔡詩芸說重話：會影響到其他人！

外婆幫孫子找相親對象　製作百花齊放長輩影片

滑冰靜止45度角傾斜！　神人秀月球漫步前空翻

星雲大師圓寂享耆壽97歲！　糖尿病纏身多年「看淡生死」

賣7000元臭酸帝王蟹　攤商：沒打開不知道壞掉

水泥車國道「壓扁轎車」 搖晃翻覆撞5車1人命危

鍾國狂喊甄子丹：大哥！　他快崩潰：他給我好大壓力...

鴻海逼退「賈伯斯大將」　遭提告索賠6200萬

二審加重！台中醉男打斷超商店員10根肋骨　只因被提醒戴口罩

女兒挖出老爸「摩鐵集點卡」助媽蒐證外遇　結局卻大翻車

前U23棒球國手性侵20歲女網友！　鎖車門強脫褲

遭控擾鄰　隋棠：這年齡小孩很難約束，你們就跟著早點起床囉

仗義人設崩壞？　隋棠「擾鄰挨告」反應曝光

隋棠遭控是「惡鄰」　隋棠夫當面嗆：去跟我律師說

隋棠遭控「噪音擾鄰」　反應訊息曝！隋棠竟回1句話傻眼

苗栗弟見一幕火大「揮拐杖砸死親哥」　檢方拒絕幫向法官求情

快訊／台南市正副議長賄選案　邱莉莉150萬、林志展120萬加重交保

鴻海逼退「賈伯斯大將」　遭提告索賠6200萬

拜登駁間諜氣球削弱美中關係　不確定是否封殺TikTok

柯文哲備戰總統　新光大公主幕僚不長眼遭嗆

經典賽／強碰妻子預產期　明星游擊柯瑞亞退出經典賽

直擊！行政院閣員蹺班泡湯　頻搭公務車玩樂報公帳

下波急凍4天　「大雨」時間曝

12年《愛玩客》收攤！外島錄影突通知換角　小鐘、鮪魚各謀生計

二審加重！台中醉男打斷超商店員10根肋骨　只因被提醒戴口罩

77起4.0以上餘震！　土耳其創2年來全球最大強震紀錄

女兒挖出老爸「摩鐵集點卡」助媽蒐證外遇　結局卻大翻車

狗狗亂入田徑比賽！短腿全力衝刺　終點線前「反超奪冠」觀眾嗨爆

社會熱門新聞

隋棠遭控是「惡鄰」　隋棠夫當面嗆：去跟我律師說

消防問是否看到落水？法院社工突跳水

台南市正副議長賄選案加重交保

即／差10分鐘…碧潭2女接連落水釀1死

男登八通關古道突倒地　救護人員到場「臉發黑」不治

李宗瑞做花燈連得獎　4年後可申請假釋

獨／被蜂炮炸到住加護　他控加裝「火龍珠」害人

遭爆沒年終只發3千　宜蘭村卻溫泉酒店回應了

隋棠遭控「噪音擾鄰」　隋棠竟1句話傻眼

男突倒地　救護員持「電鑽」讓他醒

國道遇球棒隊砸車！風向竟逆轉：自找的

林志穎違停被開單！新愛車意外曝光

苗栗弟拐杖砸死親哥　檢拒絕幫求情

即／嘉義秀泰影城傳墜樓！24歲女「雙腳變形」

更多熱門

相關新聞

遭控擾鄰　隋棠：這年齡小孩很難約束，你們就跟著早點起床囉

遭控擾鄰　隋棠：這年齡小孩很難約束，你們就跟著早點起床囉

藝人隋棠最近在賀歲片《詐團圓》飾演女主角，表現不俗，沒想到卻因擾鄰問題被告上法院。住在隋棠家樓下的A先生夫婦氣憤地說：「千金買房、萬金買鄰，隋棠身為高知名度的公眾人物，卻放任子女吵鬧，我們忍耐半年，多次善意勸說、溝通都無效，不得已只好提告，並訴諸輿論，只求重獲安寧！」

仗義人設崩壞？　隋棠「擾鄰挨告」反應曝光

仗義人設崩壞？　隋棠「擾鄰挨告」反應曝光

隋棠遭控「噪音擾鄰」　隋棠竟1句話傻眼

隋棠遭控「噪音擾鄰」　隋棠竟1句話傻眼

又有科技大廠要裁員！戴爾將砍6650名員工

又有科技大廠要裁員！戴爾將砍6650名員工

神明廳前驚見「左右護法」！網：是帶財門神

神明廳前驚見「左右護法」！網：是帶財門神

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

女排14人被埋　土國大批運動員失聯

6歲弟溫泉飯店玩泡泡　慘被電死！

錯過出口！駕駛「快車道急剎車」引爆49車連環撞

快訊／4:20發生地震　台北有感

日AV女優羞認「台男我的菜」：想色色

星雲生「坐缸」圓寂　若顏面如生將成「肉身佛」

5段式濕冷變天雨來了！下周冷氣團

媽媽剛走1年多！愛雅92歲爸爸初二去世：我是孤兒

星雲大師年輕帥照曝光　老照片社團：美男子

隋棠遭控是「惡鄰」　隋棠夫當面嗆：去跟我律師說

20歲女感冒截肢　醫難忘「四肢裝一袋」

大飛喝醉摔下樓梯「半邊臉全碎」

又有科技大廠要裁員！戴爾將砍6650名員工

幾全台有感！今晨連3震　最大規模5.1、震度4級

李宗瑞帶最新作品「重出江湖！」

更多

最夯影音

更多
星雲大師「來世再當和尚」 遺囑道：10億遺產全捐出

星雲大師「來世再當和尚」 遺囑道：10億遺產全捐出
趙小僑帶6個月大愛女出遊　惹哭孕媽咪：看到妳好感動

趙小僑帶6個月大愛女出遊　惹哭孕媽咪：看到妳好感動

土耳其餘震狂搖！大樓垂直崩塌　現場如人間煉獄...死傷人數攀升

土耳其餘震狂搖！大樓垂直崩塌　現場如人間煉獄...死傷人數攀升

鹿希派忘詞「直接下台」全場錯愕　蔡詩芸說重話：會影響到其他人！

鹿希派忘詞「直接下台」全場錯愕　蔡詩芸說重話：會影響到其他人！

外婆幫孫子找相親對象　製作百花齊放長輩影片

外婆幫孫子找相親對象　製作百花齊放長輩影片

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面