隋棠遭控是「惡鄰」　隋棠夫當面嗆：去跟我律師說

▲飽受噪音困擾的A先生夫婦多次與隋棠夫妻溝通未果,決定提告。(圖/鏡週刊提供,下同)

藝人隋棠遭鄰居投訴,放任3個小孩在清晨和深夜奔跑、嬉鬧,製造大量噪音,期間長達半年,經勸說無用,令人不堪其擾。A先生指出,他們希望隋棠夫妻有實際行動,如果能在室內鋪上隔音墊,相信能有所改善,A先生還釋出善意,承諾幫忙負擔隔音墊等設備費用,但Tony謝看到他傳的訊息後,卻以英文反控A先生所述並非事實。

Tony謝表示,他和隋棠曾與A先生溝通,強調會盡力要求孩子在清晨、深夜不要發出聲響,A先生當時也表示,能體諒他們家中有年幼孩童,不需要阻礙他們的正常發展,但A先生事後卻反過來騷擾他們家,甚至曾在走廊咆嘯,嚇到隋棠和小孩。Tony謝還說,若A先生再騷擾,不排除採取進一步行動,保護家人的安全。

▲A先生傳訊給隋棠的丈夫Tony謝,溝通噪音問題。

對此,A先生嚴正反駁,強調自己和家人從未故意騷擾隋棠一家,而是隋棠夫妻完全不了解家中發出的噪音究竟有多大,所以還善意邀請他們到家中實際聆聽,他始終抱持正面的態度,但Tony謝對他的訊息卻「已讀不回」。

▲隋棠的丈夫Tony謝指A先生所言不實,還反控家人遭A先生騷擾。

A太太也說,她不只一次碰到隋棠夫妻,但對方就是不願意溝通,Tony謝甚至還曾當面嗆她:「Don't speak to me,speak to me lawyer!」今年農曆年前,她與隋棠在電梯偶遇,再次提醒對方約束小孩,沒想到隋棠不但裝沒看到,還要求社區警衛室說:「如果樓下再反應噪音問題,不要打給我們!」強硬的態度讓A先生夫妻十分心寒。

▲A太太控訴因隋棠家的噪音問題,必須看身心科、吃安眠藥才能入睡。

「因為樓上的噪音問題,我去看身心科門診,要吃安眠藥才能入睡,實在非常痛苦!」A太太告訴本刊,為了噪音問題,他們夫妻分別於去年10月30日清晨7點半、今年1月18日深夜近12點報警求助,台北市警局中山分局大直派出所派員勸導,曾經敲門、按門鈴5分鐘,都不見隋棠夫妻開門,警方事後告訴A先生夫妻,隋棠夫妻不在家,對小孩的嬉鬧行為,他們也莫可奈何。

▲隋棠常PO丈夫陪伴小孩的畫面,鄰居卻指控他們夫妻放任小孩嬉鬧。

為了維護自身權益,A先生只好委由律師對隋棠夫妻提出民事告訴,法院於去年12月底安排調解,A先生表達希望隋棠家能鋪設隔音墊,也願意負擔一半費用,但隋棠夫妻均未現身,而是找來一名沈姓友人出席,強調鋪隔音墊會「影響居家設計」,無法接受。A先生的律師再向隋棠友人提議,表示可將地墊型號、報價提供他們參考,但對方卻以工作忙碌為由推託,迄今無回音。

