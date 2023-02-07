隋棠遭控是「惡鄰」　隋棠夫當面嗆：去跟我律師說

▲飽受噪音困擾的A先生夫婦多次與隋棠夫妻溝通未果，決定提告。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

藝人隋棠遭鄰居投訴，放任3個小孩在清晨和深夜奔跑、嬉鬧，製造大量噪音，期間長達半年，經勸說無用，令人不堪其擾。A先生指出，他們希望隋棠夫妻有實際行動，如果能在室內鋪上隔音墊，相信能有所改善，A先生還釋出善意，承諾幫忙負擔隔音墊等設備費用，但Tony謝看到他傳的訊息後，卻以英文反控A先生所述並非事實。

Tony謝表示，他和隋棠曾與A先生溝通，強調會盡力要求孩子在清晨、深夜不要發出聲響，A先生當時也表示，能體諒他們家中有年幼孩童，不需要阻礙他們的正常發展，但A先生事後卻反過來騷擾他們家，甚至曾在走廊咆嘯，嚇到隋棠和小孩。Tony謝還說，若A先生再騷擾，不排除採取進一步行動，保護家人的安全。

▲A先生傳訊給隋棠的丈夫Tony謝，溝通噪音問題。

對此，A先生嚴正反駁，強調自己和家人從未故意騷擾隋棠一家，而是隋棠夫妻完全不了解家中發出的噪音究竟有多大，所以還善意邀請他們到家中實際聆聽，他始終抱持正面的態度，但Tony謝對他的訊息卻「已讀不回」。

▲隋棠的丈夫Tony謝指A先生所言不實，還反控家人遭A先生騷擾。

A太太也說，她不只一次碰到隋棠夫妻，但對方就是不願意溝通，Tony謝甚至還曾當面嗆她：「Don't speak to me，speak to me lawyer！」今年農曆年前，她與隋棠在電梯偶遇，再次提醒對方約束小孩，沒想到隋棠不但裝沒看到，還要求社區警衛室說：「如果樓下再反應噪音問題，不要打給我們！」強硬的態度讓A先生夫妻十分心寒。

▲A太太控訴因隋棠家的噪音問題，必須看身心科、吃安眠藥才能入睡。

「因為樓上的噪音問題，我去看身心科門診，要吃安眠藥才能入睡，實在非常痛苦！」A太太告訴本刊，為了噪音問題，他們夫妻分別於去年10月30日清晨7點半、今年1月18日深夜近12點報警求助，台北市警局中山分局大直派出所派員勸導，曾經敲門、按門鈴5分鐘，都不見隋棠夫妻開門，警方事後告訴A先生夫妻，隋棠夫妻不在家，對小孩的嬉鬧行為，他們也莫可奈何。

▲隋棠常PO丈夫陪伴小孩的畫面，鄰居卻指控他們夫妻放任小孩嬉鬧。

為了維護自身權益，A先生只好委由律師對隋棠夫妻提出民事告訴，法院於去年12月底安排調解，A先生表達希望隋棠家能鋪設隔音墊，也願意負擔一半費用，但隋棠夫妻均未現身，而是找來一名沈姓友人出席，強調鋪隔音墊會「影響居家設計」，無法接受。A先生的律師再向隋棠友人提議，表示可將地墊型號、報價提供他們參考，但對方卻以工作忙碌為由推託，迄今無回音。

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