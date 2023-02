隋棠遭控「噪音擾鄰」　反應訊息曝！隋棠竟回1句話傻眼

▲隋棠夫妻遭鄰居指控放任子女在清晨及深夜奔跑、嬉鬧,令人不堪其擾。(圖/鏡週刊提供,下同)

圖、文/鏡週刊

藝人隋棠夫妻遭控擾鄰!去年搬到台北大直某社區的隋棠,因三名子女常在清晨及深夜奔跑、彈琴或嬉戲,讓樓下鄰居飽受困擾,為此多次與隋棠夫妻溝通,沒想到隋棠竟回:「你們就跟著早點起床囉!」她的先生還回嗆:「Don't speak to me,speak to my lawyer(不要跟我說,去跟我律師說)!」為了噪音問題,鄰居甚至二度報警,並於去年底正式提告,希望透過法律獲得安寧。

投訴人A先生指出,由於隋棠夫妻經常不在家,3個小孩從清晨6點多開始,就會在樓中樓的樓梯和地板奔跑、彈琴和嬉鬧,深夜亦然。由於隋棠家的樓梯採鏤空設計,加上屋齡近30年,屬於鋼筋混凝土建物,地板厚度只有12公分,小孩的舉動造成巨大的「砰砰」聲響,讓A先生一家不得安寧。

▲飽受噪音困擾的A先生夫婦(圖)多次與隋棠夫妻溝通未果,決定提告。

A先生夫婦曾向隋棠夫妻反映,期間隋棠丈夫Tony謝曾允諾會好好約束小孩,也曾讓A先生家中有一絲喘息機會,不料沒多久,噪音問題又故態復萌。A先生用LINE告知Tony謝,要求重視鄰居訴求,卻遭Tony反嗆「騷擾」,讓A先生夫婦相當氣憤。

▲A先生傳訊給隋棠的丈夫Tony謝,溝通噪音問題。

針對噪音問題,A先生夫妻曾二度報警求助,警方派員勸導,曾經敲門、按門鈴五分鐘,都不見隋棠夫妻開門,警方事後告訴A先生夫妻,隋棠夫妻不在家,對小孩的嬉鬧行為,他們也莫可奈何。

▲隋棠的丈夫Tony謝指A先生所言不實,還反控家人遭A先生騷擾。

此外,隋棠家中傳出噪音,不只困擾A先生一家,鄰居B先生也告訴本刊,他同樣被奔跑聲影響,曾透過社區警衛向隋棠反應,但未獲理會。B先生直言,社區許多人年事已高,禁不起噪音困擾,身為父母有責任約束孩子的嬉戲時間、程度,放任不管並非正確方式,呼籲隋棠夫妻重視鄰居的權益和社區的安寧!

▲隋棠常在臉書po出一家5口同框照,拍攝地點就是台北大直的住家。

更多鏡週刊報導

【全文】放任子女嬉鬧反嗆樓下住戶 隋棠夫妻擾鄰挨告

【我家惡鄰是隋棠1】隋棠砸重金買房成鄰居 他生活從驚喜到夜夜惡夢

【我家惡鄰是隋棠2】被吵到看身心科 隋棠夫妻態度讓他怒提告