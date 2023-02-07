隋棠遭控「噪音擾鄰」　反應訊息曝！隋棠竟回1句話傻眼

▲隋棠夫妻遭鄰居指控放任子女在清晨及深夜奔跑、嬉鬧，令人不堪其擾。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

藝人隋棠夫妻遭控擾鄰！去年搬到台北大直某社區的隋棠，因三名子女常在清晨及深夜奔跑、彈琴或嬉戲，讓樓下鄰居飽受困擾，為此多次與隋棠夫妻溝通，沒想到隋棠竟回：「你們就跟著早點起床囉！」她的先生還回嗆：「Don't speak to me，speak to my lawyer（不要跟我說，去跟我律師說）！」為了噪音問題，鄰居甚至二度報警，並於去年底正式提告，希望透過法律獲得安寧。

投訴人A先生指出，由於隋棠夫妻經常不在家，3個小孩從清晨6點多開始，就會在樓中樓的樓梯和地板奔跑、彈琴和嬉鬧，深夜亦然。由於隋棠家的樓梯採鏤空設計，加上屋齡近30年，屬於鋼筋混凝土建物，地板厚度只有12公分，小孩的舉動造成巨大的「砰砰」聲響，讓A先生一家不得安寧。

▲飽受噪音困擾的A先生夫婦（圖）多次與隋棠夫妻溝通未果，決定提告。

A先生夫婦曾向隋棠夫妻反映，期間隋棠丈夫Tony謝曾允諾會好好約束小孩，也曾讓A先生家中有一絲喘息機會，不料沒多久，噪音問題又故態復萌。A先生用LINE告知Tony謝，要求重視鄰居訴求，卻遭Tony反嗆「騷擾」，讓A先生夫婦相當氣憤。

▲A先生傳訊給隋棠的丈夫Tony謝，溝通噪音問題。

針對噪音問題，A先生夫妻曾二度報警求助，警方派員勸導，曾經敲門、按門鈴五分鐘，都不見隋棠夫妻開門，警方事後告訴A先生夫妻，隋棠夫妻不在家，對小孩的嬉鬧行為，他們也莫可奈何。

▲隋棠的丈夫Tony謝指A先生所言不實，還反控家人遭A先生騷擾。

此外，隋棠家中傳出噪音，不只困擾A先生一家，鄰居B先生也告訴本刊，他同樣被奔跑聲影響，曾透過社區警衛向隋棠反應，但未獲理會。B先生直言，社區許多人年事已高，禁不起噪音困擾，身為父母有責任約束孩子的嬉戲時間、程度，放任不管並非正確方式，呼籲隋棠夫妻重視鄰居的權益和社區的安寧！

▲隋棠常在臉書po出一家5口同框照，拍攝地點就是台北大直的住家。

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