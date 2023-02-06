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《2023嘉義市新春音樂會》　美日樂手獻技古典與流行兼具

▲▼ 嘉義市青年管弦樂團搭配國內指揮大師郭聯昌帶領2023嘉義市新春音樂會表演。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 嘉義市青年管弦樂團搭配國內指揮大師郭聯昌、「東洋抒情美聲二胡」美稱—日本福岡里地帰，及榮獲國際新銳爵士古典長笛、美國NFA爵士大賽冠軍—新加坡許凱翔，出席2023嘉義市新春音樂會表演。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

迎接嶄新的一年，嘉義市青年管弦樂團在國內指揮大師郭聯昌帶領下，昨(5)日下午於音樂廳舉辦《2023嘉義市新春音樂會》，特別邀請有「東洋抒情美聲二胡」美稱—日本福岡里地帰，及榮獲國際新銳爵士古典長笛、美國NFA爵士大賽冠軍—新加坡許凱翔，一起同台演奏，與市民朋友一起來聆賞美樂、迎新春!

▲▼ 嘉義市青年管弦樂團搭配國內指揮大師郭聯昌帶領2023嘉義市新春音樂會表演。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長表示，嘉義市是人文城市、管樂之都，音樂是最能傳達情感、展現胸懷的藝術殿堂。嘉義市青年管弦樂團(CYO)成立6年來，每年招收具一定實力的樂壇新秀，提供年輕學子們優質團練場域。今年成員有80名，年齡從小學四年級(10歲)，至大學音樂系所學生，大家利用課餘彼此相約練習，從各分部技法、大師班團練，到默契培養，透過多場音樂會演出機會，大大提升樂團實力。

▲▼ 嘉義市青年管弦樂團搭配國內指揮大師郭聯昌帶領2023嘉義市新春音樂會表演。（圖／嘉義市政府提供）

本次新春音樂會由國內一流指揮家郭聯昌教授擔任指揮，安排曲目兼具「古典」與「流行」，全新編曲呈現，透過古典與現代旋律交織，感受大型交響樂團優美旋律的震撼氣勢，也為新春時節帶來滿滿的活力與熱情。

▲▼ 嘉義市青年管弦樂團搭配國內指揮大師郭聯昌帶領2023嘉義市新春音樂會表演。（圖／嘉義市政府提供）

《歡慶新春組曲》中，有大家耳熟能詳的〈四季紅〉、〈廟會〉、〈鼓聲若響〉等經典台灣民謠糅合為交響樂篇章，為新春元宵佳節揭開序幕。接著是〈霍爾斯特：木星〉組曲，從外太空視角，用音樂一覽歐、亞、非！還有〈紐倫堡名歌手〉、〈義大利隨想曲〉、〈南國玫瑰〉、〈時辰之舞〉、台灣兒時情景〈掌中隨想曲〉等。

▲▼ 嘉義市青年管弦樂團搭配國內指揮大師郭聯昌帶領2023嘉義市新春音樂會表演。（圖／嘉義市政府提供）

此次特別邀請兩位來自日本、新加坡的特邀國際音樂名家與CYO同台演出，透過日本暖心勵志名曲〈手紙—拜啟給十五歲的你〉、深情創作〈霞櫻〉及〈長笛幻想曲〉等。

「新春佳節，樂正奔放」！嘉義市文化局不僅以新春音樂會與市民朋友一同歡度新春，接下來還有《全嘉在藝起2.0》系列藝文活動，至2月24日止還有八場的藝文展演活動陪伴大家，歡迎大家「藝」起來，各場詳細表演資訊，請查閱https://www.facebook.com/WECHIAYI，及嘉義市政府文化局音樂廳fb官網。

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關鍵字：

嘉義市新春音樂會

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