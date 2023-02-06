去年才奪一命！腸病毒D68型再增重症　4歲女童爆「3症狀」送加護

▲勤洗手可預防腸病毒。（圖／資料照，非文中當事人／記者李毓康攝）

記者嚴云岑／台北報導

造成1人死亡的腸病毒D68型今年又有重症病例！一名南部4歲女童，於今年1月5日出現輕微咳嗽及流鼻水症狀未就醫，1月7日出現發燒、呼吸急促及腹痛等症狀就醫，隔日因症狀未緩解再度就醫，經檢查疑似氣喘加劇及心肌炎，故轉院至加護病房持續治療，經檢驗感染腸病毒D68型，1月20日由醫院通報腸病毒感染併發重症，個案經治療後病況穩定並出院，目前已恢復正常生活。

疾管署監測資料顯示，截至今(2023)年2月6日，上週(2023年1月29日至2月4日)國內腸病毒門急診就診共計1,330人次，較前一週(933人次)上升42.6%，主要受春節連假後門診恢復看診所影響，惟尚低於春節前第2週至第3週(就診1824及2032人次)。

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另近期合約實驗室監測仍檢出腸病毒，顯示社區中持續有腸病毒活動，下週各級學校開學，學生活動恢復活躍恐致疫情傳播風險上升，需持續提高警覺並監測疫情變化。國內腸病毒感染併發重症確定病例2022年累計3例，分別2例感染克沙奇A2型及1例感染腸病毒D68型，其中1例死亡(感染D68型)；2023年1例，感染腸病毒D68型。

疾管署提醒民眾，腸病毒D68型透過糞口、飛沫或接觸傳染，症狀以發燒、流鼻水、咳嗽症狀為主，與典型腸病毒常見的疱疹性咽峽炎或手足口病等症狀較不相同，少數病患可能會發生肺炎、腦炎、肢體麻痺等併發症。

目前尚無疫苗或藥物可供預防及治療，最有效的預防方法為做好手部衛生與咳嗽禮節、減少出入擁擠的公共場所、落實生病在家休息等措施；如發現家中幼兒出現肢體無力麻痺，或有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請儘速到大醫院就醫。