達美樂無預警下殺！限時5天外帶大披薩199元　8口味任選

▲達美樂祭出外帶大披薩199元優惠，即日起至2月10日限時5天。（圖／業者提供）



記者林育綾／綜合報導

台灣達美樂無預警下殺！今（6）日起至2月10日連續5天，限時在全台183家門市同步祭出「外帶大披薩199元」，共有8種口味可以選擇，像是人氣夏威夷、BBQ雞肉，也包括闔家歡四喜、美式經典四喜等。

達美樂即日起推出限時5天新春感謝祭活動，祭出「外帶大披薩199元」超殺折扣！大披薩原價落在500、600多之間，像是加州BBQ雞肉、黃金夏威夷口味原價656元，如今限時特價199元，等於現省457元；而3款四喜口味原價都是592元，如今直接省下393元。

此次「外帶大披薩199」自2月6日～2月10日連續5天，12吋特價大披薩共有8種口味可選擇，包括：夏威夷、道地美國、加州BBQ雞肉、皇家白醬彩蔬、超值四喜、闔家歡四喜、美式經典四喜、黃金夏威夷。

▲「外帶大披薩199元」也包括超值四喜等口味。（圖／業者提供）

而即日起為期4周，達美樂也推出「動滋動滋（懂吃懂吃）」網路活動，2月6日～3月5日期間，訂購披薩或套餐披薩升級帕瑪滋心餅皮，即有機會抽中「達美樂豪華Party 分享餐」，周周抽88套送給幸運的消費者。內容包含:3個大披薩（7種口味限定）+2份香烤雞條(30條)+2份千層棒(12條)+1.25公升大可樂2瓶，價值1613元起，大份量包套內容絕對讓幸運中獎的消費者吃得開心。

▲達美樂推出懂吃懂吃抽獎網路活動。（圖／業者提供）

另外，人氣速食必勝客即日起至2月28日，在外送平台foodpanda也推出「海鮮個人比薩買1送1」優惠，免優惠碼即可享用。