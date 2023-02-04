古代殉葬妃子為何「腿開開」？　真實原因超殘酷

▲古墓開採。（圖／翻攝自百度百科）

大陸中心／綜合報導

隨著中國古代帝王墓葬出土，考古學家發現一個奇怪現象，許多陪葬的嬪妃們屍骨呈「雙腿分開」的姿勢。對此， 專家分析認為，這或許與「活人殉葬」這一恐怖制度有關。

▲活人殉葬制度令人聞風喪膽。（圖／翻攝自百度百科）



翻看史書，早在殷商時期便出現了活人殉葬制度。荀子《荀子·禮論》曾指出，當時奉行的是「喪禮者，以生者飾死者也，大象其生，以送其死，事死如生，事亡如存」，即侍奉死去的人要比照他活著的時候。

秦二世曾下令，「先帝後宮非有子者，出焉不宜，皆令從死」，即沒誕下皇帝子嗣的後宮嬪妃，全部都要殉葬。漢朝君王陪葬制度相對比較人性化，漢高祖劉邦和漢宣帝劉詢均反對人殉制度。西漢晚期以後，帝陵已經不見刑徒墓陪葬的情況，殉人現象可能逐漸式微。

但到了明朝，活人殉葬制度死灰復燃。《彤史拾遺記》記載道，「太祖（朱元璋）以四十六妃陪葬孝陵，其中所殉，惟宮人十數人。」明成祖死後有16名妃子和幾十名無位號的嬪妃生殉，還包括朝鮮女子韓麗妃。朝鮮史書載有集體殉葬時女子們的哭泣哀求情景，慘不忍睹。

明英宗朱祁鎮繼位後，他臨終前留下遺命，認為「用人殉葬，吾不忍也，此時宜自我而終」，由此殉葬制度被廢除。不過，清朝時活人殉葬再度盛行，例如順治皇帝死後，殉葬的妃嬪超過30人，到康熙時期才終於下令廢除。

▲古墓被打開後，許多屍骨呈雙腿打開狀。（圖／網易新聞）

隨著中國古代帝王墓葬出土，考古學家發現，陪葬妃嬪的雙腿呈現「被掰開」的姿勢。對此，專家解釋稱，部分妃嬪是被賜白綾或毒酒後再葬入皇陵，這類屍骨雙腿是併攏的。

然而由於上述死法會導致屍體面容不雅，因此更多妃嬪是被弄暈後，再拖到墳墓內，她們漸漸甦醒後，在求生的本能下會極力掙扎，直到活活死去，因此雙腿依然呈現分開的狀態。