　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

古代殉葬妃子為何「腿開開」？　真實原因超殘酷

▲▼嬪妃殉葬。（圖／翻攝自百度百科）

▲古墓開採。（圖／翻攝自百度百科）

大陸中心／綜合報導

隨著中國古代帝王墓葬出土，考古學家發現一個奇怪現象，許多陪葬的嬪妃們屍骨呈「雙腿分開」的姿勢。對此， 專家分析認為，這或許與「活人殉葬」這一恐怖制度有關。

▲▼嬪妃殉葬。（圖／翻攝自百度百科）

▲活人殉葬制度令人聞風喪膽。（圖／翻攝自百度百科）

翻看史書，早在殷商時期便出現了活人殉葬制度。荀子《荀子·禮論》曾指出，當時奉行的是「喪禮者，以生者飾死者也，大象其生，以送其死，事死如生，事亡如存」，即侍奉死去的人要比照他活著的時候。

秦二世曾下令，「先帝後宮非有子者，出焉不宜，皆令從死」，即沒誕下皇帝子嗣的後宮嬪妃，全部都要殉葬。漢朝君王陪葬制度相對比較人性化，漢高祖劉邦和漢宣帝劉詢均反對人殉制度。西漢晚期以後，帝陵已經不見刑徒墓陪葬的情況，殉人現象可能逐漸式微。

但到了明朝，活人殉葬制度死灰復燃。《彤史拾遺記》記載道，「太祖（朱元璋）以四十六妃陪葬孝陵，其中所殉，惟宮人十數人。」明成祖死後有16名妃子和幾十名無位號的嬪妃生殉，還包括朝鮮女子韓麗妃。朝鮮史書載有集體殉葬時女子們的哭泣哀求情景，慘不忍睹。

明英宗朱祁鎮繼位後，他臨終前留下遺命，認為「用人殉葬，吾不忍也，此時宜自我而終」，由此殉葬制度被廢除。不過，清朝時活人殉葬再度盛行，例如順治皇帝死後，殉葬的妃嬪超過30人，到康熙時期才終於下令廢除。

▲▼嬪妃殉葬。（圖／網易新聞）

▲古墓被打開後，許多屍骨呈雙腿打開狀。（圖／網易新聞）

隨著中國古代帝王墓葬出土，考古學家發現，陪葬妃嬪的雙腿呈現「被掰開」的姿勢。對此，專家解釋稱，部分妃嬪是被賜白綾或毒酒後再葬入皇陵，這類屍骨雙腿是併攏的。

然而由於上述死法會導致屍體面容不雅，因此更多妃嬪是被弄暈後，再拖到墳墓內，她們漸漸甦醒後，在求生的本能下會極力掙扎，直到活活死去，因此雙腿依然呈現分開的狀態。

ET快訊
快訊／桃園下班尖峰驚傳自來水爆管　7890戶停水
每天喝含糖飲料「罹癌機率增32％」　研究數據曝光
找到散布者了！外流陸軍性愛片「有明確對象」　軍方力挺提告
元宵節是「最強補財庫日」！命理師授「1絕招」：爽賺整年
快訊／台南十大傳奇台銀「抗議車」回歸才2天　又被拖吊了
男星遭控「跟劇組女演員上床」　女友心碎：他爛到不值得
南台灣衛星雲圖一片白　驚見「綠色2小點」！真相超美

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「小三通春節專案」2／7起常態化實施　「班次增加」仍以金馬民眾為主

古代殉葬妃子為何「腿開開」？　真實原因超殘酷

保時捷開出「史上最低價55萬」他快手搶到嗨翻！曬出訂單官方回應

陸1月天災頻傳「超13萬人次受災」　西藏雪崩最嚴重致28死

從千萬家庭被拐到億萬家庭！28歲「少爺」首曝心聲：錢買不到快樂

零下2℃大解放…妹子「穿香辣比基尼」跪地熱舞　1舉動網友心疼

小妹騎「鴕鳥牌車車」上課　大馬路上優雅跳躍...有愛互動融化網

第二屆「連心節」福州登場　與台中金龍社區簽約合作夥伴

吉普車無視告示牌闖古河床地　「恣意碾壓」河床景觀出現車輪痕跡

租滿20年即將返中　美動物園宣布：大熊貓「樂樂」睡夢中離世

許維恩挺4月孕肚「罩杯暴漲」　王家梁「行房改50天一次」上網查姿勢

宋達民力挺宋逸民！「開戰前教友」　未公開6影片曝：換我早翻臉

《黑暗榮耀》鄭星一合體劉在錫XD　讚宋慧喬演技：太瘋了！

駕駛為停車「亂移三角錐」！　私人土地變停車場地主氣炸

農場鴕鳥不捨客人離去　衝清水橋當路霸狂追車

7年未見！兒送餐獻驚喜　媽認出後激動摀眼痛哭

名車阿里山公路狂飆！　車輪操到變「風火輪」

薔薔「沒穿內褲」火辣現身！　爆氣懶理日本店家：我沒做錯事

營區性愛實戰外洩 女中尉求找兇手｜20230203 ET午間新聞

王思佳介紹7樓電梯獨棟豪宅　「缺點是難找人」：太大了XD

「小三通春節專案」2／7起常態化實施　「班次增加」仍以金馬民眾為主

古代殉葬妃子為何「腿開開」？　真實原因超殘酷

保時捷開出「史上最低價55萬」他快手搶到嗨翻！曬出訂單官方回應

陸1月天災頻傳「超13萬人次受災」　西藏雪崩最嚴重致28死

從千萬家庭被拐到億萬家庭！28歲「少爺」首曝心聲：錢買不到快樂

零下2℃大解放…妹子「穿香辣比基尼」跪地熱舞　1舉動網友心疼

小妹騎「鴕鳥牌車車」上課　大馬路上優雅跳躍...有愛互動融化網

第二屆「連心節」福州登場　與台中金龍社區簽約合作夥伴

吉普車無視告示牌闖古河床地　「恣意碾壓」河床景觀出現車輪痕跡

租滿20年即將返中　美動物園宣布：大熊貓「樂樂」睡夢中離世

PRADA擠下GUCCI登「最熱門品牌」寶座　BALENCIAGA跌出十名外

快訊／桃園補班日下班尖峰驚傳自來水爆管　7890戶停水！

想擊落中國間諜氣球？25年前早有先例　2戰機「狂射千彈」打不下來

蘭嶼女確診又罹腦炎　空勤負壓隔離艙後送轉診台東就醫

老公沒錢！婆婆買房「裝潢+家具全包辦」　新婚妻進屋崩潰了

視察「行人友善」專案執法　謝國樑：重視維護行人安全

吃蔬食分享愛！東森購物攜手慈濟推4款「共善美食」營收1%回饋公益

議員父賄選遭收押「胃食道逆流」申請就醫　法官打臉：常見小病

超強學霸！蔡佩軒考試前「狂玩手遊紓壓」　最後竟考上世界名校

含糖飲料恐增癌症死亡風險！每天喝1份「罹癌機率增32％」

阿金睡前要主人伺候「喬枕頭」　位置對了秒倒下！網笑：躺很大力

大陸熱門新聞

正妹業務績效好　被客戶爆：搞我老公

女員工請假照顧病危父遭開除！大潤發1理由獲網逆風聲援

7歲男童鞭炮扔下水道　當場被炸死

1歲寶寶坐學步車　翻滾摔下樓梯

胡錫進轟中國間諜氣球說法很low！遭北京打臉後秒改口

離婚夫妻「1原因秒復婚」　網勸不要

登記離婚路上「車拋錨6次」 網友妙回：丈夫低頭了，給個台階下吧

享年31歲！大陸「飛鏢女神」周莫默離世

女醫臉變形！收拾尪東西得知「恐怖真相」

尪外遇喊離還提「1要求」　她冷回：你趕緊走吧

舞龍隊耍無賴衝店家女試衣間討紅包 店主怒：女孩們都沒穿衣服

古代殉葬妃子為何「腿開開」？恐怖原因曝

教授變禽獸！正妹博士生被當性奴3年仍沒學位

揭秘探空氣球！全球800氣象站每天釋放

更多熱門

相關新聞

「牛器沖天」的玉佩陶俑古文物 擬人化形象曾進駐圓明園

「牛器沖天」的玉佩陶俑古文物 擬人化形象曾進駐圓明園

傳統社會裡，牛是最早被人類馴養的六畜之一，象徵勤奮堅韌、忠厚溫和。「牛」也是十二生肖中藝術表現形式最為豐富的動物之一。目前傳世的國寶墓葬品中，有不少都是以牛為形象的玉佩、陶俑及書畫。圓明園未被八國聯軍焚毀前，牛首人身的擬人化雕塑也成為當時藝術品復刻的對象。

女主人要求陪葬　健康西施犬被安樂死

女主人要求陪葬　健康西施犬被安樂死

女乘客與司機互毆！公車墜長江害13人陪葬

女乘客與司機互毆！公車墜長江害13人陪葬

爺爺最後心願　摯愛牛肉三明治陪葬

爺爺最後心願　摯愛牛肉三明治陪葬

缺錢男盜20墓...僅獲364元

缺錢男盜20墓...僅獲364元

關鍵字：

活人殉葬人殉古代制度陪葬

讀者迴響

熱門新聞

今10：42進入立春！3生肖不要外出

營區實戰片外流！　陸軍女中尉IG又開了

90K女友超完美　「唯獨1點」嚇到他不敢婚

全家2車出遊　爸媽回家才驚覺5歲兒不見了

24歲女偶像星谷梨里花全裸陳屍賓館！　脖子多處刀傷

鴨王「霆鋒」偷拍女客嘿咻　遭上腳鐐簽本票

鄰居通水管害樓下爆炸　9歲男童毀容

夫澎湖車禍亡　人妻查手機驚知「案件真相」

新建案一堆2房「客廳夾中間」！苦主：廚房才有採光

盯男友刪仍外流！他曝女軍官感情動向

快停用！這款「人工淚液」釀1死、5失明

即／嘉義秀泰影城傳墜樓！24歲女「雙腳變形」

NBA爆大規模衝突！5球員被趕出場

每人每晚786住飯店3天2夜免費吃早餐

傳奇大咖女星83歲過世！「死訊藏26天才外洩」

更多

最夯影音

更多
許維恩挺4月孕肚「罩杯暴漲」　王家梁「行房改50天一次」上網查姿勢

許維恩挺4月孕肚「罩杯暴漲」　王家梁「行房改50天一次」上網查姿勢
宋達民力挺宋逸民！「開戰前教友」　未公開6影片曝：換我早翻臉

宋達民力挺宋逸民！「開戰前教友」　未公開6影片曝：換我早翻臉

《黑暗榮耀》鄭星一合體劉在錫XD　讚宋慧喬演技：太瘋了！

《黑暗榮耀》鄭星一合體劉在錫XD　讚宋慧喬演技：太瘋了！

駕駛為停車「亂移三角錐」！　私人土地變停車場地主氣炸

駕駛為停車「亂移三角錐」！　私人土地變停車場地主氣炸

農場鴕鳥不捨客人離去　衝清水橋當路霸狂追車

農場鴕鳥不捨客人離去　衝清水橋當路霸狂追車

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面