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苗栗元宵火旁龍交通管制出爐　高鐵、台鐵站接駁車服務

▲▼苗栗元宵節（火旁）龍之夜，4日晚間在河濱公園舉辦，警方下午4點開始對苗栗市經國路活動場地周邊實施交通管制。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲苗栗元宵節（火旁）龍之夜，4日晚間在河濱公園舉辦，警方下午4點開始對苗栗市經國路活動場地周邊實施交通管制。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

元宵節苗栗市(火旁)龍活動今(4日)晚間登場，警方將在活動場地周邊道路實施交通管制，因應活動帶來的大批人潮，主辦單位規劃高鐵、台鐵苗栗站接駁車服務，市公所籲請民眾多加利用。

苗栗警分局指出，4日（火旁）龍之夜在苗栗市經國路河濱公園登場，警方下午4點至晚上12點，經國路從新東大橋到北勢大橋雙向降低速限至每小時40公里，並開放雙向路邊停車。

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▲▼苗栗元宵節（火旁）龍之夜，4日晚間在河濱公園舉辦，警方下午4點開始對苗栗市經國路活動場地周邊實施交通管制。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲苗栗元宵節（火旁）龍之夜，4日晚間在河濱公園舉辦，警方下午4點開始對苗栗市經國路活動場地周邊實施交通管制。（圖／記者蔡文淵翻攝）

接駁車下午4點至晚上11點，台鐵苗栗車站東站發車經苗栗醫院，每半小時一班，高鐵苗栗車站發車經新港大橋、台鐵苗栗車站西站、玉清宮往返會場，每1小時一班。

警方呼籲民眾可搭乘大眾運輸工具，以分流交通及人潮，若駕車可使用經國路、復興路及臺6線作為替代道路，並注意收聽警廣，掌握即時交通狀況，並確實遵守現場員警的指揮及引導，共同來維持交通順暢與行車安全。

▲▼苗栗元宵節（火旁）龍之夜，4日晚間在河濱公園舉辦，苗栗市公所在高鐵、台鐵車站提供接駁車服務。（圖／苗栗市公所提供）。

▲苗栗元宵節（火旁）龍之夜，4日晚間在河濱公園舉辦，苗栗市公所在高鐵、台鐵車站提供接駁車服務。（圖／苗栗市公所提供）。

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