超狂情慾人妻！顧2寶還約砲「2個小王」　綠夫猜對密碼卻崩潰了

▲人妻一邊顧2名小孩、一邊同時和2名小王狂約嘿咻，綠夫看妻手機發現裸身共浴照和超色對話崩潰，提告3人求償。（示意圖／翻攝pixabay）



記者蔡怡萍／新竹報導

新竹一名人妻保險員一邊照顧2名小孩之餘，還當起「時間管理大師」，同時間與2名小王邀約激戰，傳裸照急喊「會不會玩壞掉」、「想被我咬GG唷」，小王則回應「會被妳C出來」，老公猜對密碼解鎖妻子手機發現色情對話，提告妻子與2名小王求償，法院審後判妻子分別需與2人各連帶賠償15萬、12萬，還可上訴。

判決指出，這對夫妻分居已近9年，人妻2022年4月間帶2名孩子回家探視時，本就起疑的老公趁機偷拿妻子手機，成功猜對密碼後，果真發現妻子與男人曖昧調情，且還是同時與2男約會；妻子與A小王甜蜜出遊，還自拍裸照誘惑說「老公你愛我嗎」、「沒有持久，只有持續硬」、「這樣以後我會不會被你玩壞掉」，A小王看到血脈噴張喊「快一點我忍不住了、快要爆掉了」，甚至還有2人裸身共洗鴛鴦浴的合照。

而妻子與B小王的對話更為鹹濕，B小王說「為了打砲，我寧可回來停遠一點」、「妳穿那麼辣，明明就想勾引我」，妻子露骨邀約「你騎車載我回家，做愛完再出門」、「想被我咬GG喔」、「舒服喔。像昨天一樣硬硬的」，B小王也被撩得受不了「會被妳C出來，被妳越C越漲」。

但妻子反駁，是老公婚後先流連酒店等聲色場所，甚至和特種行業小姐交往，從而想和她離婚，分居期間不但沒照顧小孩、還向她借了160萬元，婚姻關係早就名存實亡，「婚姻制度」僅作為拘束自主決定權之枷鎖，且偷解鎖她的手機翻看，根本違反道德手段。

A小王遭老公求償100萬，主張「性自主決定權」與「配偶權」等在憲法上無衝突不法性；B小王遭求償50萬，則辯稱不知道她是人妻身分；但法官檢視人妻與2男的對話，同時也發現人妻說過「只要可以簽字離婚我都可以」、「我至少要等到OO（小孩名）睡覺」，可見2男都知道人妻還是有配偶之人。

新竹地院認為，2名男子顯然與人妻有超出一般異性朋友間的曖昧及親密行為，審酌人妻目前為保險員，A小王為觀光局駕駛員、B小王為電業工程人員，判人妻需分別與2名小王付老公15萬、12萬元精神賠償，全案可上訴。