傳餵母乳照誘人夫...單親媽獻肉體　2個月用掉4盒保險套挨告

▲單親媽媽小香傳自己餵母乳的照片給人夫，約對方到家中嘿咻，最後人夫決定分手回到妻子身旁，還遭對方妻子提告求償。（示意圖／取自Pixabay）



記者蔡怡萍／高雄報導

一名已婚男子阿強（化名）因業務認識了單親媽媽小香（化名），2人偷偷交往後，小香傳了自己親餵母乳照片誘惑阿強，2個月上床嘿咻10次，用掉4盒保險套，阿強帶家人旅遊時還主動要求一起去，阿強的妻子發現2人偷情後，怒對小香提告求償，法院審後判小香須賠30萬元。

判決指出，阿強與小香因業務關係有所互動，2人卻越走越近、2022年4月間開始交往，小香常常傳清涼辣照給阿強，其中包含她覺得自己餵小孩喝母乳的照片很美、傳給阿強欣賞，至同年6月底期間，2人約在小香住處、或至摩鐵開房，發生性行為約10次；阿強2度要帶家人出門旅遊，小香也主動提出要一起去，遇到阿強的妻子時，就向她辯稱自己是「阿強的同事」，藉此欺瞞2人不尋常的關係。

但同年7月初，阿強的妻子發覺他們的異狀，阿強這時良心發現，決定回歸家庭，與小香分手，小香頓時無法接受，不斷傳訊挽回「你說被發現之後，就要更小心，還是會在一起的，你怎麼可以騙我」、「為什麼犧牲我成就她？你為了她甩掉我」、「你那麼讓我喜歡，可不可以不要離開我」，但阿強心意已決，還簽立承諾書同意將房子過戶給妻子，希望能夠得到妻子原諒，妻子發現小香傳送的情色照後，提告向她求償50萬。

小香挨告後表示，當初是阿強不斷藉故與她私下聯繫，並對她傾訴婚姻不幸福、要與她當紅粉知己，她因為是單親媽媽、飽受憂鬱症之苦，她一時心軟接受了阿強的追求，並答應阿強邀約的家族旅遊，雖然一時失慮與阿強交往，但從來沒有要他離婚，反倒是阿強後來說分手就分手，小香認為自己才是遭到始亂終棄的受害者。

法官看了小香傳給阿強的糾纏對話，認為小香明知對方有家庭，仍苦苦哀求別分手，且也不應該傳餵乳照、清涼照等給有婦之夫，侵害阿強妻子的配偶權，判小香須賠償30萬元，全案還可上訴。