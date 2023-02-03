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「9年前只領28K」能養一家3口　人夫：怎活過來的？8千人崩潰了

▲▼錢包,沒錢,窮。（圖／記者劉維榛攝）

▲現在月領28K超難活。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「那個時候怎麼活過來的？」一名人夫表示，最近翻到一張9年前的薪資條，扣掉勞健保後實領只有28K，而原PO當時要養老婆與孩子，一家三口不知怎麼苦熬過來的。文章曝光後，引發近8千名網友共鳴哀喊，「現在連一個人都養不活」、「我現在還能撐著，我覺得才是奇蹟！」

一名男網友在臉書《爆廢公社二館》貼出一張103年的薪資條，可見他當年薪資1萬8560元，另加上休假補助費、伙食與出勤津貼、加班費等，合計薪水為3萬308元。不過要扣除勞健保費用，因此當月實際只領到2萬8808元的薪水。

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▲▼ 。（圖／翻攝爆料公社）

▲人夫找到9年前薪資條，實領只有28K 。（圖／翻攝爆料公社）

轉眼過了9年，原PO看到當年只領28K的日子，再對比現在物價高漲，讓他內心忽然特別有感觸，「真不懂...那個時候怎麼活過來的，當時老婆沒收入，兒子還不到1歲，住外面還要房租！」

文章也被轉貼到爆料公社，引來近8千名網友有感而發，「一年比一年不同，那時候物價3萬應該可以撐...現在的3萬，繳完東西就沒有了」、「我現在還能撐著，我覺得才是奇蹟」、「這薪資一家三口用，能撐過來真的很厲害」、「因為當時沒有那麼高的手機通話網路費、家裡網路費、汽機車保險費，基本開銷低比較能活」、「但現在還是3萬，然後物價更高了，結案」、「現在一杯手搖飲都比一個便當還貴了，還發現連吃泡麵都是奢侈」、「103年這樣算是很勉強，現在連一個人都養不活」、「物價很重要！當時雞腿便當一個60元現在一個110元」、「我薪水還不到26000，房租+單親養小孩，一樣也是活到現在」。

也有過來人苦盡甘來分享，「沒事啦，我們做兵2年，1個月6000元都活的好好的」、「那時候身上帶1千塊，就可以活一個禮拜欸」、「我14年前做幼兒園老師時，薪水才18000，要照顧爸爸媽媽，也活過來了」、「93年我老公全薪2萬4，養我跟小孩（1歲）也是這樣過來的」、「我106年時孩子出生，一樣租屋老婆沒收入，薪水大概32-33K，當時真的很辛苦」。

▼千名網友哀號一片。（圖／翻攝爆料公社）

▲▼ 。（圖／翻攝爆料公社）

▲▼ 。（圖／翻攝爆料公社）

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