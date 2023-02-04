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時裝設計師Paco Rabanne享年88歲辭世　曾為DIOR、BALENCIAGA服務

▲▼ 。（圖／翻攝自instagram／pacorabanne、davincicode7）

▲Paco Rabanne昨日辭世。（圖／翻攝自instagram／pacorabanne、davincicode7）

記者崔子柔／綜合報導

法國知名服裝設計師Paco Rabanne昨（3）日被證實於家中過世，他在1960年代用前衛的設計在圈內被受矚目，早前更曾為GIVENCHY、DIOR和BALENCIAGA等大牌製作珠寶。

根據《BBC》報導，Paco Rabanne 1934年在西班牙出生後，因為發生內戰，和母親一起流亡到法國，他在接觸服裝設計以前，曾在巴黎的美術學院進修建築系，同時會設計珠寶、鈕扣等，從作品中流露出他對未來感、新奇風格和顛覆傳統的材質的喜愛。

Paco Rabanne曾替GIVENCHY、DIOR和BALENCIAGA等大牌製作珠寶，後來在1966年創立同名品牌PACO RABANNE，推出《Manifesto: 12 Unwearable Dresses In Contemporary Materials》（用現代材料做出12件不能穿的洋裝）系列後震撼時裝界，他的設計選用金屬、紙張和塑料等材質，風格古怪又華麗，設計理念也被西班牙Puig集團選用在香水的瓶身，對品牌後續影響深遠。

▲▼ 。（圖／翻攝自instagram／pacorabanne、davincicode7）

▲Paco Rabanne的經典設計。（圖／翻攝自instagram／pacorabanne）

Paco Rabanne 在1968年與Puig集團合作後，開始進入香水業，首款香水Calandre成為經典，到現在仍在販售中，另款Lady Million香水則以金瓶設計聞名。

Paco Rabanne的大膽風格受到當時年輕偶像的追捧，性感女星珍芳達（Jane Fonda）就曾在科幻電影《Barbarella》中，穿上他設計的金屬胸衣戲服，奧黛麗赫本（Audrey Hepburn）也在《麗人行》中穿著他的金屬亮片洋裝登場。

但隨著高訂服裝式微，Paco Rabanne在1999年忍痛將品牌賣給Puig集團，後續就鮮少在時裝圈活動出席，PACO RABANNE品牌目前則由創意總監Julien Dossena執掌設計。

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