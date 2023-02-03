新北2警涉嫌婚外情　他還偷偷掌握正宮行蹤達2年　最新下場曝

▲人夫警偷登入公務系統，掌握妻子的行車蹤跡。（示意圖／記者陳雕文攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市一名人夫警員跟女同事相處過從甚密，竟登入「雲龍系統」調閱前妻的行車蹤跡以掌握交友狀況，犯案時間長達2年。後來前妻發現自己被追蹤，火大報案提告，最新判決於3日出爐。

據了解，陳姓警員因跟黃姓女警相處過從甚密，引發爭議。當時陳員的其他同事跟妻子皆高度懷疑2人搞婚外情，後來陳員竟也懷疑妻子可能在外亂搞，竟開始利用職務之便登入公務系統，調查妻子的蹤跡，時間長達2年半；黃姓女警也有幫助追查陳員妻子及其3名友人的個資，時間長達1個多月。

判決書提到，陳員所犯《公務員假借職務上機會非公務機關非法利用個人資料罪》共157罪，應執行有期徒刑2年，緩刑5年。且應向檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供160小時之義務勞務，緩刑期間付保護管束。

黃姓女警所犯《公務員假借職務上機會非公務機關非法利用個人資料罪》共11罪，應執行有期徒刑6月，緩刑2年，並向公庫支付新臺幣10萬元，且應向檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供60小時之義務勞務，緩刑期間付保護管束。

目前陳員已經離婚，前妻推測陳員的追蹤行為，是為了偷情但是怕被她發現，然後想找證據證明她也外遇，這樣就不用支付贍養費。