酒駕竟在警員身旁自摔！他拒繳4.5萬罰單　女兒給生活費也被扣

▲新北陳姓8旬老翁(背對鏡頭者)欠酒駕罰單被扣存款，急出面到行政執行署新北分署辦分期付款。（圖／行政執行署新北分署提供）

記者黃哲民／台北報導

新北1名8旬陳姓老翁2020年騎機車酒駕自摔被逮，欠繳4萬5000元罰鍰被移送行政執行署新北分署強制執行，日前第7度被查扣存款，陳翁終於不再逃避，親赴新北分署說明目前靠中低收入老年補助與租金補助度日，願分期繳清欠款，新北分署同意餘款約3萬1000元每月繳納2000元直到付清，並提醒陳翁切勿再酒駕，以免危險又受罰。

陳翁家住新北市中和區，他是在2020年10月3日晚間7點多，到土城區和朋友聚餐喝酒後，自恃清醒而騎機車回家，以為不會出事，結果卻在緊急煞車停等紅燈時自摔，正好警察在旁邊，見狀上前關心，一下就聞到陳翁身上酒味，當場做酒測確認呼氣酒精濃度超標，陳翁還沒回到家，先被送進地檢署偵辦。

陳翁之後被起訴涉犯公共危險罪嫌、判刑3月緩刑2年，但他酒駕的行政處罰，另被移送新北市府交通事件裁決處裁罰4萬5000元罰鍰，陳翁遲遲沒繳，經新北分署6度強制執行，扣得陳翁女兒匯到陳翁郵局帳戶的生活費共1萬3000餘元，日前第7度執行，查扣陳翁郵局帳戶5000多元存款。

陳翁收到新北分署寄送的扣押命令，日前終於現身親赴新北分署，表示先前以為被判刑就不必再繳酒駕罰單，直到收到本次通知，心想逃避也不是辦法，加上中低收入老年補助及租金補助都匯入郵局帳戶，擔心若被扣走就難以過活，所以決定面對如何處理，他保證一定會繳清。

新北分署查明陳翁目前經濟主要靠每月共約8000元政府補助，此部分款項依規定不能強制執行，但陳翁女兒每月匯給陳翁幾千元生活費，因此同意陳翁分期付款，餘款約3萬1000元月繳2000元直到付清，並撤銷第7次強制執行的扣押存款命令，新北分署也提醒陳翁切勿再酒駕，以免危險又受罰。