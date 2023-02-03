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社會 社會焦點 保障人權

猛灌6瓶啤酒爛醉上路！史瓦帝尼男大生撞死騎士　賠200萬換免囚

▲明道大學史瓦濟蘭學生酒後騎車撞死人。（資料圖／記者唐詠絮翻攝）

▲史瓦帝尼外籍生酒後騎車撞死人，二審獲緩刑。（資料圖／記者唐詠絮翻攝）

記者黃資真／台中報導

就讀明道大學的史瓦帝尼關姓外籍生，2021年5月無照酒駕上路，車身偏左移時不慎撞死對向鄭姓騎士，抽血酒測濃度竟高達299.2mg/dL，一審依酒駕致死判刑5年，案經上訴，關男以200萬元與死者家屬達成和解，台中高分院改判2年，宣告緩刑5年。

判決指出，2021年5月22日中午12許，關男先在明道大學宿舍裡喝酒，晚上7時至9時間，又在彰化某住處海灌6瓶海尼根啤酒。

泥醉狀態下，關男騎車回宿舍打算拿背包，行經農場路北上聯絡道時，關男因判斷力降低，車身逐漸往左偏，結果與對向鄭姓機車騎士相撞，雙雙倒地昏迷，當時關男的酒測值高達299.2mg/dL，而鄭男經送醫救治後，仍因左前額顱骨骨折、左肋骨多發性骨折等傷害而致神經性休克死亡。

一審彰化地院審酌，關男無照又酒駕上路，疏於注意行車安全，過失肇事致使被害人死亡，考量其犯後坦承犯行，未與受害家屬和解，量處5年有期徒刑。

關男提上訴，並以200萬元與家屬達成調解，家屬也同意給予緩刑，因此改判有期徒刑2年，宣告緩刑5年，須提供80小時義務勞務。全案仍可上訴。

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