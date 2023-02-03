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天冷緊閉門窗險丟命！台中1天內2件一氧化碳中毒　4人緊急送醫

▲▼民眾常因天冷緊閉門窗，引發一氧化碳中毒，台中市1天內就發生2件中毒、4人送醫意外。（圖／消防局提供，下同）

▲▼民眾常因天冷緊閉門窗，引發一氧化碳中毒，台中市1天內就發生2件中毒、4人送醫意外。（圖／消防局提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

每年12月至隔年2月因為天氣寒冷，是國內發生一氧化碳中毒意外的高峰期，台中市在2月1日就同時發生2起意外，4人送醫，所幸沒有生命危險，據統計，2021年至2023年2月1日，全市共發生21件、59人中毒，還好都沒有大礙，消防局除了呼籲熱水器保持通風之外，每戶有補助3千元可更換或遷移熱水器，今年補助名額有1320戶，額滿為止，有意申請者可撥打119或向當地消防分隊洽詢。

▲▼民眾常因天冷緊閉門窗，引發一氧化碳中毒，台中市1天內就發生2件中毒、4人送醫意外。（圖／消防局提供，下同）

消防局統計，台中市從2021年至今，共發生21件一氧化碳中毒事件，59人送醫，經分析，中毒主因不是燃氣熱水器裝設在屋內、陽台加裝窗戶，就是未使用強制排氣型燃氣熱水器，造成一氧化碳蓄積於室內而產生中毒。

一氧化碳中毒輕者將產生頭痛、頭昏暈眩、噁心嘔吐、四肢無力等現象，嚴重者則有嗜睡、心律不整、視力出現模糊、呼吸急促、心肌缺氧、呼吸困難、抽搐等症狀，甚至造成死亡或永久腦部運作機能損壞。

消防局呼籲，使用燃氣熱水器，應保持通風，陽台避免加裝窗戶及晾曬衣物而阻礙通風。另應定期檢修，使用時如有水溫不穩等狀況，應立即找合格證照業者處理，消防局今年補助更換或遷移熱水器名額有1320戶，每戶最高補助3000元，以1次為限，1月1日起受理申請，額滿為止。

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